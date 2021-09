Shell plaatst 50.000 laadpunten in Britse straten

Via Ubitricity heeft Shell al 3.600 laadpalen in het Verenigd Koninkrijk, die in bestaand straatmeubilair als paaltjes en lantaarnpalen zitten. Buiten de laadpalen op straat heeft Shell al snellaadpalen op een deel van de tankstations die het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk heeft. Eigenaren van elektrische auto's laden hun auto echter veel vaker tijdens de tijd dat de auto geparkeerd staat op, bijvoorbeeld 's nachts. Mensen die geen parkeerplaats op eigen terrein hebben en dus ook geen eigen laadpaal kunnen plaatsen, zijn daarvoor aangewezen op openbare laadpalen.

Shell hoeft maar een deel van de installatie van de duizenden laadpalen te betalen. De Britse regering vergoedt momenteel 75 procent van de kosten. Daarmee wil de rijksoverheid de overstap naar elektrisch rijden stimuleren. Vanaf 2030 mogen er in het Verenigd Koninkrijk geen nieuwe auto's meer worden verkocht met een verbrandingsmotor. Voor bedrijven als Shell is die overstap een groot risico. Er zullen vanaf 2030 weliswaar nog genoeg auto's rondrijden die benzine of diesel moeten tanken, maar dat worden er steeds minder. Shell kijkt daarom al een tijdje naar nieuwe manieren om geld te verdienen. Zo is het concern in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland ook energieleverancier voor huishoudens, wat het bedrijf overigens ook in Nederland gaat doen.

Eerder dit jaar sprak Shell de ambitie uit om in 2025 wereldwijd 500.000 eigen laadpunten te hebben. Dochteronderneming NewMotion is al betrokken bij 200.000 laadpunten in Europa, al zijn dit geen laadpunten die van Shell of NewMotion zelf zijn. Deze zijn van partners die toegang bieden aan klanten met een app of laadpas van NewMotion of Shell.