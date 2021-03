Shell wil 300.000 Europese laadpunten erbij per 2025

NewMotion, een grote aanbieder van laadpunten, heeft inmiddels 200.000 Europese laadpunten in z'n netwerk. Per 2025 moeten daar volgens moederbedrijf Shell nog eens 300.000 bij zijn gekomen.

Op het hoofdkantoor van NewMotion in Amsterdam zal er vast een bescheiden feestje gevierd zijn, want de dochteronderneming van Shell heeft z'n 200.000ste publieke laadpunt in Europa in gebruik genomen. Tussen 2009 en 2019 werden de eerste 100.000 laadpunten in gebruik genomen en nu is er in veel kortere tijd dus nog eens zo'n aantal bijgekomen. De komende jaren moet het nog sneller gaan. In 2025 hoopt Shell volgens NewMotion het 500.000ste laadpunt in het netwerk op te nemen. In zo'n vier jaar tijd moeten er dus 300.000 bij komen.

Onder meer nieuwe partnerschappen moeten aan deze uitbreiding bijdragen. Zo sloot NewMotion in diverse Europese landen overeenkomsten met bestaande laadnetwerkbeheerders, waardoor laadpunten van deze partijen ook bij NewMotion in het netwerk gevoegd zijn. De uitbreiding die voor de komende jaren gepland staat, komt dus zowel voort uit het plaatsen van nieuwe laadpunten als het opnemen van meer bestaande punten in het netwerk.