Seres presenteert SF5

De nieuwe Chinese fabrikant die enkele jaren geleden als SF Motors uit de grond werd gestampt, presenteert zich onder een andere naam in Sjanghai. Seres, heet het bedrijf nu. We maken direct kennis met een eerste productiemodel.

Seres heeft in Sjanghai de SF5 aan de wereld voorgesteld, een hagelnieuwe SUV die - hoe kan het ook anders - helemaal elektrisch is. De op het eerste gezicht gelikt gelijnde SUV, met doorlopende lichtbalk aan de achterzijde en haakvormige led-verlichting in z'n snuit, komt in twee EV-smaken beschikbaar.

De eerste variant heeft een 90 kWh groot accupakket aan boord, goed voor een actieradius van ruim 480 kilometer (NEDC). Dat klinkt goed, maar helemaal indrukwekkend is de aandrijflijn. De SF5 heeft namelijk een 694 pk en 1.040 Nm krachtige elektrohart en daarmee schiet de SUV in 3,5 tellen naar een snelheid van 96 km/h (60 mph). De topsnelheid ligt op 250 km/h.

De tweede variant die Seres van de SF5 op de menukaart heeft staan, heeft een kleiner accupakket aan boord. In deze variant heeft het accupakket een capaciteit van 33 kWh en is er een verbrandingsmotor aan boord die als range extender fungeert. De elektromotor is gelijk aan die van de eerst omschreven versie.

Seres lijkt een serieuze speler. Het bedrijf heeft twee fabrieken en zegt jaarlijks 150.000 auto's te kunnen produceren. Leuk gegeven: die fabriek staat in de Amerikaanse staat Indiana en was voorheen in handen van AM General die er - jawel - de Hummer H1 produceerde. Of en wanneer de auto in de Verenigde Staten en misschien wel in Europa beschikbaar komt, is nog niet helder.