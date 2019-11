‘Seat CEO De Meo naar Renault’

Er staat wederom een grote verandering in de directie van Renault op stapel. De naam van een mogelijke nieuwe CEO wordt in de Franse pers genoemd. Seat-baas Luca de Meo staat bij Renault naar verluidt hoog op het wensenlijstje.

Nadat Renault zijn voormalige CEO Thierry Bolloré de laan uitstuurde, nam Clotilde Delbois zijn taken voorlopig over als interim-CEO. De definitieve nieuwe topman (dan wel -vrouw) is echter nog niet gekozen. Volgens diverse Franse kranten is er nu één belangrijke kandidaat: Luca de Meo. Dat meldt Automotive Management. De Italiaan zit sinds 2015 op de Seat-troon en is daarnaast ook voorzitter van de Raad van Bestuur van Seats Metropolis Lab, waar nieuwe mobiliteitsoplossingen worden ontwikkeld.

Volgens Automotive News Europe doet ook Didier Leroy mee in de race naar de Franse toppositie. Hij is thans actief als Executive Vice President bij Toyota. Het Amerikaanse Reuters schuift nog twee andere kandidaten naar voren. Clotilde Debois is er daar één van. Zij zou zich kiplekker op haar huidige tijdelijke plek voelen. Een andere kanshebber zou Patrick Koller zijn. Hij is momenteel werkzaam als CEO van onderdelenproducent Faurecia.

Opvallend genoeg zou zowel De Meo als Leroy ontkennen enige belangstelling te hebben voor de rol van CEO bij Renault.