Kleine update voor Seat's modelaanbod

Begin dit jaar schreven we over het afscheid van de Volkswagen Sharan, een auto die in de vorm van de Seat Alhambra een nagenoeg identieke Spaanse broer had die nog even mee mocht. Helaas is die Alhambra nu ook van de Nederlandse leveringslijst geknipt. Elders in de wereld is de praktische lobbes nog wel leverbaar en derhalve voert Seat ook op zijn grootste model een stel kleine wijzigingen door.

De Alhambra krijgt namelijk standaard een 6,5-inch groot infotainmentscherm. Daarbij zijn zaken als verkeersbordherkenning en dodehoekdetectie nu standaard. Daarnaast is de auto nu in een nieuwe kleur leverbaar, maar de kans dat je die Refles Silver-lak in Nederland op een Alhambra tegen gaat komen, is dus klein. De Tarraco, nu de grootste Seat in ons land, kan voortaan optioneel geleverd worden met Trailer Assist én met een 230v-aansluiting in de bagageruimte.

De Ateca krijgt van Seat standaard een 8-inch groot display, een unit dat het 6,5-inch grote infotainmentscherm vervangt. Optioneel is de Ateca nu uit te rusten met twee USB-poorten achterin. Ook nieuw op de optielijst: het Easy Plug-in Back, een pakket waarmee de Ateca over een 230V- én een 12V-aansluiting in de bagageruimte komt te beschikken. Daarnaast is Dynamic Chassis Control (DCC) nu optioneel voor de uitvoeringen Style, Xcellence en FR. Let wel, het gaat hier om de voorwielaangedreven Ateca's. De FR-uitvoering is voortaan van een Black Pack te voorzien waarmee zaken als de zijspiegelkappen en raamlijsten samen met de set dakdragers in het pakket in het zwart zijn uitgevoerd.