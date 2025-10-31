Schaarste Nexperia-chips raakt nu ook ZF

Een belangrijke toeleverancier voor de auto-industrie verlaagt zijn productietempo door een tekort aan chips door de crisis rond Nexperia, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het Duitse concern ZF Friedrichshafen zou bij zijn belangrijkste fabriek voor elektrische aandrijflijnen ploegendiensten hebben geschrapt.

ZF Friedrichshafen, dat grote autoconcerns als klanten heeft, wordt daarmee geraakt door het Chinese exportverbod voor de Nijmeegse chipmaker Nexperia. Daarmee reageerde de Chinese regering in Peking op een ingreep waarmee het Nederlandse kabinet de producent van relatief eenvoudige halfgeleiders onder curatele stelde. De regering was bang dat de Chinese eigenaar Wingtech productiemiddelen of kennis zou weghalen uit Europa.

"Met klanten en toeleveranciers zetten we ons in om de toeleveringsketens die op Nexperia-producten steunen stabiel te houden en alternatieve inkoopopties te onderzoeken", meldde ZF Friedrichshafen. Het bedrijf wilde niet verder uitweiden over de zaak.