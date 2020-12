Renault Koleos bijgepunt

De Renault Koleos van modeljaar 2021 is te herkennen aan zijn andere ledkoplampen en -achterlichten met een herziene indeling. Voor wie het Koleos-nieuws op AutoWeek.nl op de voet volgt, is dat geen verrassing. Onlangs schreven we namelijk over de vernieuwde versie van de Samsung QM6, de Koleos zoals hij in Zuid-Korea wordt verkocht. Die QM6 werd in november al van de andere lichtunits voorzien. Vanaf de Intens-uitvoering zijn de achterlichten ook nog eens uitgerust met dynamische richtingaanwijzers. Renault stelt verder een nieuwe lakkleur en een nieuwe leersoort beschikbaar. Andere wijziging: de Koleos met vierwielaandrijving is nu tegen meerprijs leverbaar met Hill Descent Control.

Momenteel staat de Koleos niet meer op de Nederlandse leveringslijst. De Koleos wordt in Nederland niet meer actief gevoerd, maar is op speciaal verzoek wel in Nederland te krijgen.