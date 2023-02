Saab 9000 (1997) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Hoewel Saab alweer ruim een decennium ter ziele is, kom je nog regelmatig Saabs tegen. Het merk kent een trouwe schare liefhebbers en vooral de 900 kun je nog regelmatig tegenkomen. Dat geldt in mindere mate voor de 9000, die wat ons betreft ook het koesteren waard is. Dit exemplaar staat te koop!

Dat de Saab 9000 misschien wat minder tot de verbeelding spreekt bij Saab-adepten, heeft ongetwijfeld te maken met zijn herkomst. De 9000 kwam namelijk voort uit het Tipo 4-project, waarbij Saab samen met Fiat een nieuwe topsedan ontwikkelde. Uiteindelijk kwamen Lancia en Alfa Romeo er ook nog bij en zo had de Saab 9000 dus drie Italiaanse broers; de Fiat Croma, Lancia Thema en Alfa Romeo 164. De Alfa, die wat later verscheen dan de andere drie, had wel een grotendeels eigen koetswerk. De koets van de Saab 9000 was echter tot op zekere hoogte uitwisselbaar met die van de Lancia Thema en Fiat Croma. Al met al daarom was de 9000 verre van eigenzinnig, terwijl eigenzinnigheid nou net de eigenschap is waarop Saab-fans zo verzot zijn.

Dat neemt niet weg dat de Saab 9000 een bijzonder model is uit de geschiedenis van het merk. Het was immers een behoorlijk forse jongen (4,62 m tot 4,78 m) en als Turbo en Aero leverde de Zweed behoorlijk tot de verbeelding sprekende prestaties. De Saab 9000 die we hier voor ons hebben, is van een bescheidener slag. Deze heeft namelijk de 130 pk sterke 2,0-liter vierpitter. Het is de CS, dus de vijfdeurs liftback. Je had hem ook als de wat deftiger ogende sedan (CD), maar deze is wat praktischer. Met bouwjaar 1997 is het een behoorlijk 'late' 9000. Eentje die bovendien met nog geen twee ton op de teller niet overdreven veel is gebruikt. Op de foto's maakt hij een aardig frisse indruk.

Minpunten zijn er ook: de auto heeft al zeven particuliere eigenaren gehad en verder lijken de kunststof accenten onder de dorpels een lichte opknapbeurt te kunnen gebruiken. Het is niet de meest luxe uitgevoerde 9000, al heeft dat misschien juist wat charmants. Reken maar dat het interieur een fijne plek is om te vertoeven. Saab stak immers de nodige moeite in de stoelen van de 9000 om hem toch wat te onderscheiden van zijn Italiaanse broers. De 9000 werd gewoon in thuisland Zweden gebouwd, de bouwkwaliteit van de 9000 stond daardoor op een iets hoger plan dan de overige modellen van het Tipo 4-project. De 2.0, een doorontwikkeling van de motor die eerder in de 900 dienst deed, staat bekend als een zeer betrouwbare krachtbron en zeker met deze kilometerstand hoef je je waarschijnlijk niet snel zorgen te maken. De prijs voor al dit leuks? €2.990.