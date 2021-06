RVO: 'Werkgelegenheid EV-sector verdubbeld in 2025'

De verkoop van EV's neemt met rasse schreden toe. Dat heeft als gevolg dat de hele sector eromheen ook in rap tempo groeit. Uit het 'Rapport Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer 2020' van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat het aantal Nederlandse banen in het elektrisch vervoer naar verwachting verdubbelt in aanloop naar 2025.

In het onderzoek onderscheidt men vijf sectoren die met EV's te maken hebben: Aandrijftechnieken & componenten, nieuwbouw & ombouw voertuigen, EV-diensten, laadinfrastructuur & smart grids en batterijen & 'second use'. De omzet in deze sectoren steeg van €3,3 miljard in 2018 naar €4,2 miljard in 2019, een toename van 27 procent. Over het afgelopen jaar vermeldt het onderzoek geen omzetcijfer. De sterke omzetgroei is verklaarbaar in het licht van het groeiende aantal EV's. Het aantal FTE in de sector nam toe van 5.170 FTE in 2018 naar 6.810 FTE in 2020, een toename van 31 procent in twee jaar tijd. Uiteraard gaat het in de sectoren niet alleen maar over personenauto's, maar ook over elektrische vrachtauto's en -bussen.

Die toename in werkgelegenheid zet zich volgens de RVO de komende jaren alleen nog maar verder door. De onderzoekers voorspellen dat de werkgelegenheid in de Nederlandse EV-sector richting 2025 een lineaire groei vertoont naar 13.625 VTE. Dat zou een verdubbeling betekenen. Daarbij laat het aantal banen in de laadinfrastructuur volgens de ramingen de sterkste groei zien, van 1.930 FTE naar 4.623 FTE. Het uitbreiden van de laadinfrastuctuur is dan ook een belangrijk speerpunt. Het grootste marktcluster blijft naar verwachting de nieuwbouw en ombouw van voertuigen met 5.080 FTE in 2025.

Concurrentie

Genoeg kansen dus voor de Nederlandse EV-sector, maar in Europa neemt de concurrentie langzaam maar zeker toe. Als het gaat om relatieve en absolute aantallen elektrische voertuigen is de Nederlandse positie in Europa volgens het onderzoek 'niet langer uitzonderlijk'. Nederland heeft een voorsprong, maar de komende jaren zal moeten blijken of de sector daarvan ook internationaal kan profiteren. De onderzoekers waarschuwen de overheid om de EV-subsidie niet te snel af te bouwen, omdat dat er mogelijk toe kan leiden dat Nederland achterop raakt ten opzichte van de rest van Europa.