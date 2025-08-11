Welkom in de wereld van de automobiele excessen. BYD doet met zijn elektrische Yangwang U9 een stevige duit in het zakje. Dat is straks de sterkste auto ter wereld. Met afstand zelfs!

De Lotus Evija staat momenteel nog in de boeken als de sterkste elektrische auto én de sterkste auto ongeacht het soort aandrijflijn. Die ruim 2.000 pk krachtige elektrische hypercar wordt op de voet gevolgd door de 1.927 pk sterke Pininfarina Battista en de daaraan gerelateerde Rimac Nevera (1.914 pk). De Yangwang U9 - een elektrische superexcoot van BYD - is met zijn 1.305 pk verre van een laffe hap, maar die U9 staat op het punt al zijn rivalen op grote afstand achter zich te laten.

In de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie heeft AutoWeek afbeeldingen én technische data gevonden van een nieuwe versie van de Yangwang U9. Die heeft niet vier 326 pk sterke elektromotoren zoals de 'normale' U9, maar vier exemplaren die elk 755 pk leveren. Dat brengt het systeemvermogen op - houd je vast - een schrikbarende 3.020 pk. Drieduizendentwintig. Het origineel was al in staat om in 2,3 seconden vanuit stilstand een snelheid van 100 km/h te bereiken. Of dat getal flink omlaag kan, valt nog maar te bezien. De winst op de 0-200- en 0-300-km/h zal vast groter zijn. Volledig irrelevant, zou je denken. In het wereldje waar alles draait om het op papier verslaan van een andere dure auto is dat echter niet het geval.

De Yangwang U9 lijkt zich straks dus de sterkste auto ter wereld te mogen noemen. Lig jij er wakker van?