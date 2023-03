Rolls-Royce zwaait Wraith uit met speciale editie

Het is over en uit voor de Wraith en daarmee valt spoedig het doek voor de allerlaatste coupé ooit van Rolls-Royce met een V12 in de neus. Maar niet voordat het merk de Wraith uitzwaait met een speciale editie. Dit is de Rolls-Royce Wraith Black Badge Black Arrow.

De Rolls-Royce Dawn en Wraith zijn officieel al met pensioen, maar Rolls-Royce zwaait de dichte van het stel toch nog uit met een speciale editie. Dit is de Rolls-Royce Wraith Black Badge Black Arrow. Een hele mond vol. Er komen er slechts 12 van en daarmee is dat dozijn extra zeldzame Wraiths ook nog eens extra bijzonder: het zijn namelijk de laatste exemplaren van een coupé van Rolls-Royce met een V12 in de neus.

Zoals z'n naam al aangeeft is de Black Arrow gebaseerd op de Rolls-Royce Wraith Black Badge, op zijn beurt de sportievere smaak van de 5,27 meter lange tweedeurs coupé. Die heeft net als de 'reguliere' Wraith een biturbo 6.6 V12 in de neus die het tot 632 pk schopt, al ligt het maximum koppel in de Black Badge met 870 Nm hoger dan dat van de mildere variant (800 Nm). De speciale Black Arrow-modellen zijn geïnspireerd op de Thunderbolt, een achtwielig gevaarte met twee V12's van Rolls-Royce waarmee in 1938 een absoluut snelheidsrecord werd neergezet. Het 7 ton wegende gevaarte - met een grote zwarte pijl met gele accenten op de flanken - wist op de zoutvlakte in Utah een snelheid van rum 575 km/h te bereiken. Zodoende hebben de speciale Wraiths een speciale kleurstelling. Volgens Rolls-Royce heeft het een met glas doodrenkte laklaag toegepast onder de hoogglanslak. Dit moet volgens de Engelsen enigszins denken aan het oppervlak van de Bonneville Salt Flats. Bijzonder. Naar eigen zeggen heeft de ontwikkeling van de lak maar liefst 18 maanden geduurd.

De Rolls-Royce Wraith Black Badge Black Arrows zijn vanbuiten onder meer te herkennen aan de Bright Yellow-kleurige accenten en ook in het interieur zien we daar het nodige van terug. Ook moeten de deurpanelen verwijzen naar het 'gebarsten' oppervlak van de reeds genoemde zoutvlakten van Utah. Een vergelijkbaar patroon vinden we terug tussen de zetels achterin. De hemelbekleding is gelardeerd met 2.117 'sterren' die in dezelfde positie staan zoals ze op 16 september 1938 toen de recordpoging met de Thunderbolt werd uitgevoerd aan de hemel stonden.

Word je hier hebberig van? Dan moeten we je teleurstellen: alle 12 exemplaren van de speciale Wraith zijn al vergeven.