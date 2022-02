Rolls-Royce Spectre zoemt voorbij

Rolls-Royce wordt per 2030 een volledig elektrisch merk. Hoewel dat moment nog een aardig tijdje voor ons ligt, trapt het Britse mark de transitie binnenkort al af met de Spectre. Die krijgen we nu voor de tweede keer te zien, opnieuw gehuld in een bijzonder printje.

Een merk als Rolls-Royce associeer je waarschijnlijk vooral met loodzware limousines voorzien van dikke V12's. Toch gaat er ook door het ogenschijnlijk conservatieve Rolls-Royce een progressieve wind waaien. Afgelopen herfst kondigde het merk namelijk aan dat er in 2030 enkel nog volledig elektrische auto's in het aanbod zullen zitten. Die aankondiging ging hand in hand met het eerste beeld van de allereerste EV van het merk: de Spectre.

Die bijzonder gelijnde en behoorlijk forse coupé is nu voor het eerst ook voor de camera van onze spionagefotograaf verschenen. Hij zit nog altijd flink in de plakkers met allemaal cryptische teksten erop en toch zijn de foto's zeker even de moeite van het goed bekijken waard. We krijgen de Spectre namelijk voor het eerst duidelijk vanuit alle verschillende hoeken te zien. Zo kunnen we eindelijk het silhouet goed bestuderen en daaruit maken we op dat we met een behoorlijk uit de kluiten gewassen GT te maken hebben. Hij doet sterk denken aan de Wraith, al lijkt de Spectre net iets sportiever gelijnd.

De Spectre wordt dan ook echt een volledig nieuw model en dus niet zomaar een iets aangepaste Wraith met elektromotoren. Het wordt ook geen opgerekte BMW iX-basis met een totaal andere koets erop, nee, het gaat echt om een eigen ontwikkeling. Reken er maar op dat het een beresterke EV wordt met een flinke actieradius, want anders zou een prestigieus merk als Rolls-Royce er niet aan beginnen. Helaas houden de Britten de kaken stijf op elkaar als het aankomt op prestatiecijfers. Volgend jaar weten we het hoe dan ook allemaal, want dan komt de Spectre op de markt.