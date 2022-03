Rolls-Royce Spectre wordt EV 'in de geest van Phantom Coupé'

Al geruime tijd maakt Rolls-Royce testkilometers met de volledig elektrische Spectre. Een imposante coupé die, om details te verbergen, omhuld is met een bijzonder printje vol steekwoorden. Begin dit jaar kwam de Spectre in die hoedanigheid al eens scherp op beeld dankzij onze spionagefotograaf, nu deelt Rolls-Royce zelf beeld van testwerk in het Zweedse Arjeplog. Daar onderwerpt het merk de Spectre uiteraard aan tests die de prestaties onder zeer koude omstandigheden inzichtelijk moeten maken. In Arjeplog kruipt het kwik soms niet hoger dan -30 graden. Een test met een elektrische auto daar is extra relevant, aangezien kou de actieradius over het algemeen nogal drukt.

Helaas laat Rolls-Royce nog niets los over de verwachte actieradius, maar wel schept het iets meer duidelijkheid over hoe we de Spectre nu precies in de bloedlijn van het merk moeten zien. De Spectre lijkt zo op het blote oog haast een op detailniveau aangepaste Wraith, maar is waarschijnlijk verwant aan de Phantom. Rolls-Royce spreekt namelijk van het platform dat voor 'de meest exclusieve auto's' wordt gebruikt. Dan hebben we het waarschijnlijk over de Architecture of Luxury-basis van de Phantom.

Reken maar dat de Spectre dus een slag groter is dan de Wraith. Dat vermoeden wordt door Rolls-Royce kracht bijgezet, want het merk zegt de Spectre als de 'spiritueel opvolger' van de Phantom Coupé te zien. Hoewel de Wraith het gat enigszins opvulde dat de Phantom Coupé na zijn verdwijnen achterliet, is de Wraith aanzienlijk kleiner en deelt die bovendien zijn basis met de Ghost en niet met de Phantom. Een andere hint dat het een flinke jongen is, is dat de Spectre 23-inch wielen krijgt. Volgens Rolls-Royce is het voor het eerst sinds 1923 dat een coupé van het merk af fabriek zulke grote wielen krijgt.

Inmiddels kunnen we het bijzondere voorkomen van de Spectre met dit camouflageprintje haast wel dromen, dus waarschijnlijk zal er binnenkort meer zichtbaar worden. De onthulling van de Spectre verwachten we dit jaar, de marktintroductie volgend jaar.