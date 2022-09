Rolls-Royce Spectre stuift over de Nordschleife

Rolls-Royce neemt aardig de tijd voor de Spectre. Een krap jaar geleden kregen we de forse tweedeurs voor het eerst te zien, toen ook al met psychedelisch stickerwerk erop. In maart schotelde Rolls-Royce ons opnieuw een reeks foto's van de Spectre voor, waarop de auto al wat beter te zien was. Wie had gehoopt dat er inmiddels veel meer van de Spectre te zien zou zijn, moeten we teleurstellen. De auto is nog steeds helemaal behangen met allerlei bijzondere termen op een donkere ondergrond. Onze spionagefotograaf trof dit exemplaar op de Nürburgring-Nordschleife.

Dat de Spectre daar opduikt, betekent uiteraard dat men de wegligging flink aan het testen is. De Spectre deelt waarschijnlijk zijn Architecture of Luxury-basis met de Phantom en dat zorgt er in combinatie met een groot accupakket voor dat het een zware jongen wordt. Dan moet natuurlijk wel even uitgevogeld worden hoe de Spectre zich op hoge snelheden in de bochten houdt. De Spectre gaat in de lengte de 5 meter ruimschoots voorbij en we zetten in op een gewicht van ruim boven de 2,5 ton. Even voor de beeldvorming: hij staat op 23-inch (!) wielen. Van lichtvoetigheid is dus geenzins sprake, maar de Spectre moet dan ook vooral uitblinken in comfort en stilte. Dat laatste zit vanwege de elektrische aandrijflijn in combinatie met de haast fabelachtige geluidsisolatie van Rolls-Royces ongetwijfeld wel goed.

Technische details houdt Rolls-Royce nog altijd onder de pet, al kan het nu echt nooit lang meer duren voordat het Britse merk een tipje van de sluier oplicht. We zetten er nog steeds op in dat de Spectre dit jaar in zijn geheel getoond wordt.