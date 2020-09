Rolls-Royce rekt Ghost uit tot Ghost Extended

De inkt van de ongetwijfeld fraai uitgevoerde brochure van de nieuwe Rolls-Royce Ghost is nog niet droog, of Rolls-Royce komt met een verlengde versie van de topsedan op de proppen. De uitgerekte Ghost strekt zich over een afstand van maar liefst 5,72 meter uit.

Net als van de vorige generatie komt natuurlijk ook van de begin september gepresenteerde kakelverse Ghost een verlengde versie, de zogenoemde Ghost Extended. AutoWeek kon eerder al het eerste beeldmateriaal van die nieuwe Ghost Extended laten zien. Nu heeft Rolls-Royce ook zelf het doek van de kloeke Brit getrokken.

Dat Rolls-Royce niet snel van oude gebruiken afwijkt, blijkt wel uit het feit dat de compleet nieuwe Ghost Extended net als de verlengde versie van zijn voorganger in totaal 17 centimeter langer is dan zijn 'reguliere' kortere broer. De wagenlengte neemt daarmee toe tot 5,72 meter en dat betekent dat de 'korte' versie van grote broer Phantom slechts 4 centimeter langer is. De wielbasis neemt net als de wagenlengte met 17 centimeter toe. Dat brengt de totale afstand tussen de voor- en achteras op 3,3 meter. De 17 extra centimeters komen volledig ten goede aan de inzittenden op de royale achterbank. De achterportieren zijn verlengd om de extra centimeters enigszins te camoufleren.

We noemden al even de royale achterbank, een uit twee zetels bestaand geheel dat optioneel is om te wisselen voor twee Serenity Seats, enorme fauteuils die ook achterover verstelbaar zijn. Tussen de twee zitplekken achterin plaatst Rolls-Royce een champagnekoeler. De Ghost beschikt onder meer over MEPS, het Micro-Environment Purification System dat in feite een uitgebreider luchtfiltersysteem voor het interieur is. Aan de machtige V12 verandert verder niets, en dat betekent dat de Rolls een twaalfcilinder met 6,75 liter inhoud heeft die 571 pk en 850 Nm levert. Daarmee bereikt -ie in 4,8 seconden de 100 km/h. De topsnelheid is begrensd op 250 km/h. Het gemiddeld benzineverbruik is niet mals. De 2.530 kilo wegende kolos lust gemiddeld 15,3-15,7 l/100 km. Maar of dat in dit segment relevant is ...