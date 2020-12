Roetfiltertest bij APK van de baan

Een jaar geleden werd bekend dat de regering een roetfiltertest wil invoeren voor dieselauto's. Dat zou dan per volgend jaar of 2022 onderdeel worden van de APK. Het plan was om de af-fabriek roetfilters op hun werking te testen met een deeltjesteller. Indien het roetfilter te weinig schadelijke deeltjes afvangt, dient het gereinigd of vervangen te worden. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) schatte vorig jaar dat er 100.000 tot 125.000 dieselauto's door de mand zouden vallen bij de test. Dat aantal stuitte onder meer kamerlid Remco Dijkstra (VVD) tegen de borst. Hij diende een motie in om deze test niet op te nemen in de APK en die motie is nu aangenomen, meldt BNR.

Uiteraard is Dijkstra blij dat zijn motie aangenomen is. Hij zet in op een andere aanpak die niet in één klap zo'n grote groep Nederlanders op kosten jaagt: "Beter is een Europese invoering APK-test te realiseren. Daar moet staatssecretaris op inzetten. Luchtkwaliteit houdt zich immers niet aan grenzen en zoveel mensen op dit moment duperen is echt “overdone”. Geef ze wat tijd en/of alternatief," verklaart Dijkstra op Twitter.