EV-startup Rivian en ’legacy-carmaker’ Volkswagen gaan samen EV-techniek ontwikkelen, maar dat wil niet zeggen dat ze die vondsten voor zichzelf houden. Het idee is naar verluidt om de techniek ook aan derden te verkopen, en zo een extra inkomstenbron te genereren.

“We lossen een probleem op voor de auto-industrie”, zou Rivians softwarebaas Wassym Bensaid hebben gezegd. Volgens Bloomberg licht Bensaid graag toe hoe en waarom RV Tech geld wil verdienen met de verkoop van EV-techniek aan derden. RV Tech is de eerder aangekondigde joint-venture van Rivian en Volkswagen en moet onder meer zogenaamde software-defined vehicles gaan voortbrengen.

Software is sowieso het speerpunt van de Amerikaans-Duitse joint-venture, maar de samenwerking lijkt een stuk verder te gaan dan dat. Rivian lijkt het voortouw te nemen als het om aandrijftechnieken gaat en niet alleen investeerder Volkswagen, maar ook andere merken zouden daar (na een eigen investering, uiteraard) van kunnen profiteren. Dat is nog wel even wennen als we Bensaid moeten geloven. De betrokkene noemt het plan “Zakelijk gezien iets heel anders dan het maken van auto’s”, maar kennelijk ziet RV Tech er wel degelijk kansen in voor beide autobouwers.

Terwijl Rivian er financieel slecht voorstaat en flink profiteert van Volkswagens enorme investeringen, is het Volkswagen dat op technisch vlak aan de ontvangende kant lijkt te staan. Als startup heeft Rivian een frisse blik op de (elektrische) auto en het is de slimme opzet van met name Rivians digitale structuur die de warme interesse van de Duitsers heeft.

Het 'verkopen' van EV-techniek is trouwens zeker niet nieuw voor Volkswagen. Zo maakt Ford gebruik van de MEB-platforms en meer onderdelen van het merk, hoewel dat een soort ruilhandel is en Volkswagen op zijn beurt Fords als basis gebruikt voor (bedrijfsauto-)modellen.