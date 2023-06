Rimac kan weer aan de bak: Koenigsegg herrovert 0-400-0-record

Op het onderdeel '0-400-0 km/h' was de Koenigsegg Regera tot voor kort vier jaar lang de absolute koning. In 2019 verpulverde de Zweed het record van de Bugatti Chiron, die 41,96 seconden nodig had om vanuit stilstand naar de 400 km/h te sprinten en weer tot stilstand te komen. Hoe snel de Koenigsegg het deed? Ruim 10 seconden sneller! In 31,5 tellen was het klusje geklaard. De Regera deed wat zijn naam betekent: regeren. Heersen.

Maar dat was in 2019. Kortgeleden stroopte het Kroatische Rimac zijn mouwen op, om op een dag 23 verschillende prestatierecords te breken. Dat is natuurlijk heel wat, maar het merk presenteerde het ook wel slim: zowel de records in mijlen als in kilometers per uur werden apart meegeteld en waar bijvoorbeeld de 0-300 km/h-tijd telde als één van de records, telde de 0-300-0 als een tweede. Zo ga je toch rap richting de 23.

Koenigsegg was in ieder geval niet al te zeer onder de indruk, want het meest verbluffende record - de 0-400-0 km/h - viel nog wel te verbeteren, zo dacht het merk. Dus stofte het een Koenigsegg Regera af (het model is na een oplage van 80 stuks inmiddels uit productie), veegde het de landingsbaan in zijn achtertuin aan en monteerde het vers rubber onder zijn hypercar. En verrek: het lukte.

Dezelfde Koenigsegg Regera, maar toch significant sneller

De Koenigsegg Regera sprintte van 0 naar 400 km/h in 20,68 seconden en kwam vervolgens in 8,13 seconden weer tot stilstand. Totaaltijd: 28,81 seconden, ruim een seconde minder dan de Rimac Nevera ervoor nodighad. En: ruim 2,5 seconden minder dan de Regera in 2019 nodig had voor hetzelfde klusje.

Hoe dat kan? Wel, doordat er dus gebruik werd gemaakt van een geschikter wegdek en moderner Michelin Pilot Sport Cup 2R-rubber, zo stelt Koenigsegg. Onze felicitaties krijgen ze.