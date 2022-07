Koenigsegg investeert in Nederlandse Lightyear

Het Nederlandse Lightyear is nog piepjong, maar heeft al wel de aandacht weten te trekken van een gerenommeerde autobouwer. Het is het Zweedse Koenigsegg dat in Lightyear investeert en er technologisch partner van wordt.

In relatief korte tijd heeft Lightyear zich op de kaart weten te zetten. Het Nederlandse bedrijf presenteerde in juni de Lightyear 0, de productiversie van de Lightyear One die in 2019 werd gepresenteerd. De eerste exemplaren van de Lightyear 0 moeten in de herfst gebouwd worden, maar nog voordat de wereld van de €250.000 kostende gelikte EV met 5 vierkante meter aan zonnecellen heeft kunnen proeven, heeft Lightyear een interessante partner gevonden.

Het is het Zweedse Koenigsegg dat een niet nader gespecificeerd bedrag in Lightyear investeert. Het blijft niet bij een investering. Koenigsegg en Lightyear gaan namelijk ook technologie met elkaar delen en ontwikkelen. Lightyear zegt dat de kennis en techniek van Koenigsegg onder meer gebruikt zal worden om de efficiëntie van het tweede model van het bedrijf te verbeteren. Omstreeks eind 2024 of begin 2025 brengt Lightyear de 2 op de markt, een auto die meer dan de Lightyear 0 een volumemodel wordt en zo'n €30.000 moet gaan kosten.

Medeoprichter en CEO van Lightyear Lex Hoefsloot verklaart uiteraard dat hij in zijn nopjes is met Koenigsegg als partner. "We bewonderen Koenigsegg's combinatie van ongelooflijke prestaties, design en duurzame technologie. Deze samenwerking laat duidelijk zien dat we op het juiste spoor zitten. Ik ben enorm blij dat we een beroep kunnen doen op tientallen jaren ervaring in het ontwerpen en bouwen van innovatieve auto's", aldus Hoefsloot.

Koenigsegg bouwt auto's in een heel andere categorie dan Lightyear. Zo ken je het bedrijf ongetwijfeld van heftige modellen als de CCR/CCX, de Agera, Regera, Jesko en de aangekondigde Gemera. Het bedrijf heeft onder meer turbo's met variabele geometrie ontwikkeld, is voornemens om een 2.0 viercilinder zonder nokkenas toe te passen in de reeds genoemde plug-in hybride Gemera en gaf de Regera eerder al geen traditionele transmissie maar een aandrijflijn met hydraulische koppeling tussen de motor en de wielen. Wat de Koenigseggs vooral met elkaar gemeen hebben is dat ze bloed- en bloedsnel zijn.