Koenigsegg zet 0-400-0-record op scherp met Regera

Terwijl een 16-jarige landgenoot van het merk zich vooral drukmaakt om de CO2-uitstoot, is men bij Koenigsegg druk met heel andere problematiek. Het record op de sprint van 0 naar 400 en weer terug naar 0 is nu in handen van de Regera.

Er is een ware strijd gaande om het record bij de gecombineerde sprint- en remactie van 0 naar 400 en weer naar 0. Bugatti flikte dat kunstje in 2017 met een Chiron in 41,96 seconden. Voorwaar vlot, maar Koenigsegg was daar niet van onder de indruk. Het Zweedse merk wist een Agera RS in 36,44 tellen naar dezelfde snelheid en weer terug te rijden én stelde dat record even later alweer bij naar 33,29 seconden.

Het is alweer even stil als het gaat om dit wat opmerkelijke record, maar nu vindt Koenigsegg het hoog tijd om de boel weer even op scherp te zetten. De bizarre Regera heeft het kunstje naar verluidt in een ongelofelijke 31,49 seconden afgeraffeld. De auto profiteerde daarbij volgens Koenigsegg volop van z’n bijzondere hybride aandrijflijn, die door het ontbreken van een versnellingsbak in één ononderbroken streep van 0 naar 400 kan knallen. Dat nam 22,87 tellen en 1.613,2 meter in beslag, het remmen was goed voor de resterende 8,6 tellen en 435,26 meter. Volgens de Zweedse autobouwer is een nog scherpere tijd onder ideale omstandigheden mogelijk, dus kijk niet gek op als het record binnenkort wederom wordt bijgesteld.