Rijhulpsystemen worden onderdeel van rij-examen

Moderne auto's kunnen op steeds meer fronten ingrijpen of de bestuurder assisteren om de rit zo veilig mogelijk te laten verlopen. Hoewel niet iedereen deze 'bemoeienis' van auto's wenselijk vindt, is het wel duidelijk dat autorijden meer en meer die kant op gaat. Uiteindelijk zullen we het stuur zelfs steeds vaker helemaal uit handen gaan geven. Het wordt door minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen dan ook gezien als een ontwikkeling waar rijscholen en het CBR op moeten inspelen bij praktijklessen en -examens. Beginnende bestuurders moeten bekend worden met de mogelijkheden, maar zeker ook met de beperkingen van dergelijke systemen.

Volgens Van Nieuwenhuizen liggen er al plannen om actief te oefenen en toetsen hoe je verantwoord omspringt met de voorhanden zijnde hulpsystemen. "Er wordt gewerkt aan een integrale testmethodiek voor rijhulpsystemen waarin kennis, vaardigheden en capaciteiten van de bestuurder worden betrokken. Voor nieuwe bestuurders worden rijhulpsystemen meegenomen in de rijopleiding opdat zij weten wat rijhulpsystemen wel en niet kunnen en hoe je met deze systemen omgaat”, aldus Van Nieuwenhuizen in een beleidsreactie die door RijschoolPro in is gezien.

Hoewel het nog niet bekend is wanneer het gebruik van deze systemen werkelijk zal worden getoetst, vindt de minister het wel wenselijk dat er alvast mee wordt geoefend tijdens rijlessen. De RDW wordt in het hele verhaal betrokken om te testen wat de werking van de systemen in verschillende auto's is en hoe dat in praktijkexamens toepasbaar is. Ook Bovag en het IBKI (instituut voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche) kijken naar de praktische mogelijkheden en zullen op den duur waarschijnlijk met aanbevelingen voor de implementatie in praktijkexamens komen.