ORA Haomao: vrolijk, retro én elektrisch

De Chinese autofabrikant Ora, onderdeel van Great Wall, heeft weer een bijzonder optimistisch ogend EV'tje gepresenteerd. Onlangs maakten we al kennis met de R2, het eigenwijze broertje van de op de Renault Twingo en Smart Forfour lijkende R1, en nu is er wéér een nieuw elektrisch model van het merk. De auto wordt nog aangeduid als ES11, maar krijgt straks een lekker typische échte naam op z'n bips geplakt.

De reeds genoemde Ora R1 wordt straks aangeduid als 'Heimao', vrij vertaald naar Zwarte Kat. De jongere R2 wordt straks Baimao genoemd, oftewel Witte Kat. Deze nieuwe elektrische hatchback met codenaam ES11 is ook een katachtige en als we de Chinezen mogen geloven, is het ook nog eens een Haomao. Een 'Goede Kat'. Dat heeft (helaas) niets met onbedwingbare dierenliefde van het hogere management van Ora te maken. De kat-aanduidingen zijn afgeleid van een in de jaren zestig door voormalig Chinees staatshoofd Deng Xiaoping gedane uitspraak 'Black cat or white cat, if it can catch mice, it's a good cat."

De Ora Haomao is een 4,24 meter lange hatchback met een wielbasis van 2,65 meter. De algehele vorm van de auto lijkt enigszins een combinatie te zijn van een Nissan Leaf en een Volkswagen New Beetle, aangevuld met een vleugje 911 in de neus. Het is opvallend hoe het aanvankelijk iets ongemakkelijk ogende koetsje door het hoge retrogehalte juist een stuk beter te verteren is. Onderhuids gaat een 143 pk sterke elektromotor schuil, maar exacte specificaties over de aandrijflijn houdt Ora samen met fatsoenlijk beeldmateriaal van het interieur en de achterzijde nog even onder de pet.