Renault verklaart komst hybride E-Tech-lijn

AutoWeek spreekt met Philippe Brunet; head of powertrains bij Renault en Dacia. Hij legt uit dat Renault E-Tech enkel voor de Europese markt is bedoeld. “Onze nieuwe hybridetechniek is gericht op de CO2-markten waar strengere regels komen. Daardoor is Renaults nieuwe E-Tech met de Europese consument in onze gedachten ontstaan. Particulieren nemen massaal afscheid van diesel. Die mensen willen we opvangen met dit nieuwe stukje techniek.”

Ook ziet Brunet de hybride-aandrijflijn als dé manier om consumenten te laten wennen aan elektrisch rijden. “E-Tech is voorlopig de gulle middenweg voor benzinerijders die niet heel veel rijden maar een volwaardige EV te duur vinden. Een plug-in hybride biedt het beste compromis qua Total Cost of Ownership.” De prijs van een volwaardige elektrische auto is voorlopig nog het grootste probleem volgens de Fransman: “De prijs voor de productie van de batterijen moet het liefst met 50 procent omlaag. Daaraan werken we nu met man en macht.”

Renault kiest ervoor om van de Clio enkel een zelfopladende hybride te maken, terwijl de Captur een heuse plug-in hybride is geworden. Waarom? “Daarvoor zijn twee redenen. Één: de Clio zit in een lager prijssegment wat het logisch maakt om de minst dure innovatie bij dit model te introduceren. Daarnaast is het lastig om een dergelijk accupakket in zo’n compact model te verwerken zonder dat er veel bruikbare binnenruimte aan verloren gaat.”

Renault heeft nu drie modellen met de E-Tech-techniek: de hybride Clio en de plug-in hybride Captur en Mégane Estate. Na de Zoe en Twingo ZE start in 2021 en 2022 een nieuw elektrisch offensief. Dan komt Renault met een hele reeks nieuwe EV’s.

Het hele interview met Philippe Brunet is hier te lezen.