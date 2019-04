Renault Talisman als S-Edition

De S-Edition is een nieuwe uitvoering - en dus geen actiemodel - die in de Talisman-hiërarchie een plek krijgt tussen de Intens en de Initiale Paris. Die laatste is en blijft dus de absolute topuitvoering. De S-Edition is gebaseerd op de Intens-uitvoering en breidt de standaarduitrusting van die smaak uit met een interieur dat onder andere is voorzien van zesvoudig elektrisch verstelbare stoelen, stoelverwarming en -ventilatie én massagefunctie. De stoelen zijn met leer bekleed en afgewerkt met rode stiksels. Die rode stiksels keren terug op zowel het dashboard als de deurpanelen en worden ook toegepast rond de versnellingspook en op het stuurwiel. Meer S-Edition-aankleding: aluminium pedalen, aluminium sierstrips, speciale vloermatten en zwarte hemelbekleding. Vanbuiten zijn de S-Editions te herkennen aan de 18-inch lichtmetalen wielen en de E-Edition-badges op de voorschermen.

De S-Edition is leverbaar op zowel de Talisman Sedan als de Talisman Estate in combinatie met de 160 pk sterke TCe 160-benzinemotor die altijd gekoppeld is aan een EDC-bak. Daarnaast kan de S-Edition gekozen worden als de 150 pk sterke dieselversie Blue dCi (met handbak) of de 160 pk sterke Blue dCi met EDC-bak aangevinkt wordt. Voor de Talisman Sedan TCe 160 S-Edition vraagt Renault € 39.690. De Talisman Estate kost in die configuratie € 40.890. De Talisman Sedan Blue dCi 150 S-Edition en dCi 160 S-Edition kosten respectievelijk € 43.890 en € 46.890. De Estate kost in die smaken € 45.090 en € 48.090.