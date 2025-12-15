Als het over ontslagen en mislukte plannen, hebben we het momenteel zelden over Renault. Toch is dat nu wel het geval, want Renault stopt met Mobiliteitstak Mobilize.

Renault trekt de stekker uit Mobilize, een in 2021 opgerichte bedrijfstak die zich bezighoudt met onder meer autodelen, laders en financiële diensten. Renault ziet er echter nu al geen heil meer in en heft Mobilize 'de facto' op, hoewel de merknaam nog even zal voortbestaan voor financiële diensten.

Voor de consument is ‘Mobilize’ in zijn korte bestaan waarschijnlijk nauwelijks in beeld gekomen, maar bij persevenementen presenteert Renault deze tak consistent als één van de groep. Mobilize wordt daar dus in één adem genoemd met Renault, Dacia en Alpine, en is binnen de groep sinds 2021 verantwoordelijk voor mobiliteitsdiensten, maar ook financiële producten en datavergaring vallen onder Mobilize. Dat klinkt misschien allemaal knap vaag, maar de grote gemene deler is dat Mobilize zich in tegenstelling tot de andere Renault-merken níet moest gaan bezighouden met de verkoop van auto’s aan klanten, omdat het idee een tijd was dat dat een aflopende zaak was in de autowereld.

Het merkje heeft zelfs trouwens wel eigen voertuigen, die dan wel primair bedoeld moeten zijn voor autodeeldiensten. Aanvankelijk werd de op Chinese leest geschoeide Mobilize Limo gepresenteerd als een soort ultieme taxi, maar dat project ging later niet door. Wat overbleef, was de Renault Twizy-achtige Mobilize Duo. Die Duo werd pas dit jaar in productievorm gelanceerd, maar wordt met het grotendeels stopzetten van Mobilize naar verluidt nu alweer geschrapt. Dat geldt ook voor een groot deel van de andere diensten en producten van Mobilize, hoewel Renault een deel daarvan wel onderbrengt bij andere bedrijfsonderdelen. 80 van de 450 Mobilize-medewerkers moeten op zoek naar een andere baan, de rest wordt ook elders binnen Renault ondergebracht.

De activiteiten van Mobilize die deze stap overleven, worden ook ondergebracht bij andere bedrijfsonderdelen van Renault. Met Mobilize gaan volgens Reuters ook een heleboel ambities verloren. Zo is het Zity-autodeelprogramma in Milaan en Madrid gestopt en komen er geen 650 snellaadstations door heel Europa, maar slechts 100 in Frankrijk en 100 in Italië.

Waarom Mobilize nu al wordt gestopt, blijft wel een beetje vaag. Renault ziet er in het heel kort gewoon geen heil meer in en wil zich (weer) focussen op wat traditioneel de hoofdactiviteiten van het bedrijf zijn. Wat ook een rol speelt, is dat Mobilize een verzinsel was van oud-CEO Luca de Meo. De Meo heeft nu een functie elders en werd dit jaar als CEO opgevolgd door François Provost.