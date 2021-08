Renault en Jiangling met Mobilize Limo naar Europa

Renault komt met de Mobilize Limo, een auto die vooral is bedoeld voor professioneel personenvervoer. Hij komt je niet voor niets bekend voor, want in China hebben we deze auto al eens gezien. naar Europa.

De Mobilize Limo werd eerder gepresenteerd als JMEV Yi, van de joint-venture Renault-Jiangling. Destijds dachten we door een optelsom van toekomstplannen al dat de Yi best weleens naar Europa zou kunnen komen, en dat blijkt nu te kloppen. Het wordt echter niet echt een Renault, maar een product van Mobilize, dat zich bezighoudt met mobiliteitsdiensten. Dat is dan ook waar de Limo voor is bedoeld: het moet het ideale werktuig zijn voor taxichauffeurs en hun chiquere collega’s.

Korter, maar ruimer

Renault richt zich specifiek op de zogenaamde ride-hailing-markt, waaronder alle dienstverlening valt die een auto en een chauffeur als een combinatie aanbiedt. Renault verwacht dat die markt in Europa alleen maar zal groeien, van 28 miljard nu naar 50 miljard in 2030. Daarbij spelen elektrische auto’s natuurlijk een steeds grotere rol en daar profiteert Renault graag van mee. De volledig elektrische Limo is met een lengte van 4,67 duidelijk korter dan een Talisman, die zich over 4,84 meter uitstrekt. De auto heeft echter ook een relatief korte neus en kont en een lange wielbasis en dat maakt ‘m volgens de bedenkers bijzonder ruim. De Limo-koets is bovendien vrij hoog en staat op bijzonder grote wielen. Wijd openende achterdeuren zijn de toegang tot een bank die volgens Mobilize riant plaatsbiedt aan drie personen, mede dankzij de vlakke vloer. De kofferbak meet 411 liter, waarbij rekening is gehouden met het formaat van grote reiskoffers.

Ook aan de bestuurder, of eigenlijk chauffeur, is gedacht. Er is een op allerlei manieren instelbare stoel en zelfs een ‘gekoeld compartiment’ voor je drankjes. Het dashboard bevat twee schermen, een van 10,25 en een van 12,3 inch, voor de bediening van allerlei functies. Veel 'Renault' vinden we trouwens niet terug in de Limo: alles lijkt speciaal voor deze auto bedacht, of afkomstig van (Chinese) modellen die we hier niet kennen.

450 km

Razendsnel is de Limo zeker niet, maar met 150 elektrische pk’s en een 0-100-tijd van 9,6 seconden moet meekomen in de grote stad geen enkel probleem zijn. Daarbuiten trouwens ook niet, want de top ligt op 140 km/h. Het accupakket meet 60 kWh en levert een theoretisch bereik van 450 km op. Aan de snellader zou het mogelijk moeten zijn om er in 40 minuten 250 km bij te pompen. Met 11,2 meter is de draaicirkel vergelijkbaar met die van een Clio.

Om een goede ‘taxi’ te maken, is tegenwoordig meer nodig dan een handige auto. De Mobilize Limo wordt daarom gecombineerd met een eigen app voor inzicht in de status van het voertuig. Ook is er een ingenieus gebruiks- en betaalsysteem opgetuigd. Dat moet het mogelijk maken om de auto eenvoudig te delen met meerdere chauffeurs. Kopen is niet mogelijk, in plaats daarvan is er een abonnementsconstructie bedacht. Volgens de bedenkers levert die een zeer aantrekkelijke 'TCO' op, ofwel ‘Total Cost of Operations’.

Vanaf de presentatie van de Limo op de IAA in München zal allereerst een testvloot van veertig exemplaren worden gelanceerd. In de tweede helft van 2022 moet de auto voor het eerst commercieel worden ingezet in Europa.