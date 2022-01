Eerder deze week lekten er al diverse details over de toekomstplannen uit, maar nu hebben de hoge heren en dames van de alliantie ze zelf ook uitgesproken. In de komende vijf jaar investeren Renault, Nissan en Mitsubishi gezamenlijk €23 miljard in elektrisch rijden. Een flinke investering, die tot uiting moet komen in de komst van een aanzienlijke reeks nieuwe EV's. Tot aan 2030 presenteert de alliantie maar liefst 35 elektrische modellen.

Om dat voor elkaar te krijgen, spreken Renault, Nissan en Mitsubishi vijf verschillende EV-platforms aan. Zo is er het nu al bekende CMF-EV-platform, waarop de Nissan Ariya en Renault Mégane E-tech Electric staan. Dat is de belangrijkste basis, want hierop moeten in 2030 'meer dan 15 modellen' zijn verschenen. Een stap daaronder komt het CMF-B-EV-platform, onder meer bestemd voor de nieuwe Renault 5 en de opvolger van de Nissan Micra. Nog eentje daaronder vinden we het CMF-A-EV-platform, waarop de Dacia Spring bijvoorbeeld rust. Dan is er nog het Kei-EV-platform, dat zoals de naam al aangeeft id bestemd voor ultracompacte modellen voor vooral de Aziatische markt, en het LCV-EV-platform voor auto's als de Renault Kangoo E-tech Electric.

Samenwerking

Om kosten te drukken, werken de merken nog intensiever met elkaar samen. Momenteel wordt voor zo'n 60 procent van de modellen de technische basis uitgewisseld, maar in 2026 moet dat al 80 procent zijn. De merken blijven zelf verantwoordelijk voor marktspecifieke details en zullen ook de ontwerpafdelingen nog hun eigen weg kunnen gaan, binnen de kaders van wat technisch mogelijk is per basis.

Hoewel er een 'leider-volger-principe' blijft gelden waarin Renault de kartrekker in Europa is, versterkt Mitsubishi zijn aanwezigheid in Europa met twee nieuwe modellen op Renault-basis. Dat werd een jaar geleden al bekend, maar nu laat Mitsubishi weten dat - zoals wij vorig jaar al verwachtten - een nieuwe ASX er één van is. Daarvan krijgen we vaag wat te zien. De nieuwe ASX wordt geen volledig elektrische auto, dus mogelijk wordt het een neefje van de Renault Captur. In ieder geval krijgt de ASX (plug-in) hybride aandrijflijnen. De andere auto, die nog onder een doek staat, lijkt ook niet al te groot en heeft vrij traditionele hatchbackproporties. Wellicht een tegenhanger van de Clio.

Accutechnologie

Op het gebied van accutechnologie wachten er ook interessante tijden voor de alliantie. Renault-Nissan-Mitsubishi kondigt aan dat in het in 2030 wereldwijd een accuproductie van 220 GWh per jaar wil hebben. Interessant daarbij is dat Nissan aan het werk gaat met de ontwikkeling van solid-state-accu's. Die moeten in 2028 op grote schaal in productie zijn tegen 65 procent lagere kosten dan de huidige accucellen. De alliantie rekent op een prijs van zo'n €60 per kWh.