Renault presenteert Mégane R.S. Trophy-R

De Mégane R.S. is met zijn 280 pk sterke geblazen 1.8 een heftige hatchback die zich al uitvoerig heeft bewezen als verslavende pretmachine. Is die 280 pk je niet genoeg? Geen probleem, Renault heeft namelijk al een Mégane R.S. Trophy op de menukaart staan die 300 pk uit dezelfde 1.8 perst en bovendien beschikt over een mechanisch sperdifferentieel. Die R.S. Trophy moet nu zijn meerdere erkennen in deze nog heftigere R.S. Trophy-R.

Renault liet de Mégane R.S. Trophy-R in mei al los op de Nürburgring-Nordschleife, iets wat resulteerde in een nieuw ronderecord voor de Fransen. De auto mocht zich namelijk de snelste voorwielaandrijver op het ruim 20 kilometer lange circuit noemen. Nu zijn eindelijk de officiële specificaties van die recordauto bekend.

De Mégane R.S Trophy-R beschikt over dezelfde 300 pk sterke 1.8 als de 'reguliere' Trophy, een motor die in dit geval alleen met de handgeschakelde zesbak is te krijgen. Het grote verschil met die auto zit hem echter vooral in het gewicht. De Trophy-R is met een wagengewicht van 1.306 kilo zonder opties namelijk 130 kilo lichter dan dat model. Renault sloopt de achterbank uit de auto en monteert onder andere een titanium uitlaatsysteem van Akrapovič. Ook heeft deze topversie een uit carboncomposiet vervaardigde motorkap die de helft weegt van een regulier exemplaar. Standaard staat de Mégane op 19-inch lichtgewicht wielen, maar tegen betaling monteert Renault uit koolstofvezel vervaardigde exemplaren onder de Trophy-R die het gewicht met 2 kilo per wiel terugbrengen. Ook op de optielijst: een accu die 4,5 kilo lichter is dan het origineel. Vanbinnen vinden we speciale kuipstoelen die per stuk 7 kilo lichter zijn dan de standaardzetels. Andere aanpassingen: de ruiten zijn dunner, de achterste portierramen zijn altijd gesloten en een achterruitwisser ontbreekt. Daarnaast moet deze topversie het niet met het 8,7-inch grote display, maar met een 7-inch groot exemplaar stellen, wat - jawel - 250 gram scheelt.

De Trophy-met-R-toevoeging is niet alleen lichter, maar heeft ook een anders afgestelde ophanging. Zo heeft de vooras meer negatief camber, is de nu niet-meesturende achteras 38 kilo lichter én monteert Renault speciale aanpasbare dempers van Öhlins. Krachtigere remmerij van Brembo moet de boel weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen. Optioneel beschikt de R.S. Trophy-R zelfs over koolstofkeramische remschijven. Renault monteert verder diverse aerodynamische extraatjes, die voor een verbeterde luchtstroom zorgen. We nemen onder andere een lagere voorlip en een uit koolstofvezel vervaardigde diffuser achter waar.

Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is in 5,4 tellen achter de rug. Z'n topsnelheid: 262 km/h. De tussensprint 80-120 km/h is in de derde versnelling in 2,9 seconden voorbij.

De Mégane R.S. Trophy is vanaf eind dit jaar beschikbaar, maar het belooft een zeldzame verschijning te worden. Renault Sport gaat slechts 500 exemplaren produceren. Daarvan komen slechts enkele exemplaren naar ons land. Prijzen volgen later.