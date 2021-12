Renault Laguna V6 Baccara (1995) - Liefhebber gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De eerste generatie van de Renault Laguna heeft eigenlijk nooit echt een liefhebbersstatus bereikt en je moet tegenwoordig echt goed speuren wil je er nog eentje tegenkomen. Jammer, want het was zeker in zijn tijd een aantrekkelijk model en bovendien zat-ie een stuk beter in elkaar dan zijn opvolger. Het gros heeft echter de weg naar de sloop of de exportmarkten inmiddels wel gevonden en vind nog maar eens een vlekkeloos exemplaar, als je er al naar op zoek bent.

Er staat nu echter een Laguna te koop die waarschijnlijk iemand heel blij kan maken. We hebben het hier namelijk niet zomaar over een Laguna, maar om een heuse Baccara met 3,0-liter V6 in de neus. De absolute topuitvoering van de Laguna, die bovendien slechts tijdelijk leverbaar is geweest. Alleen met een Safrane voor de deur maakte je meer indruk, al moet dat dan ook wel een aardig dik uitgevoerde versie geweest zijn om aan de Laguna Baccara te kunnen tippen.

Behalve met de 170 pk sterke V6 - die overigens ook leverbaar was in een Laguna die het zonder de luxe Baccara-aankleding moest stellen - wist deze uitvoering je op tal van fronten te verwennen. Zo waren beide met halfleer beklede stoelen voorin elektrisch verstelbaar met zelfs drie geheugenstanden. Ook kreeg je snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging, automatische airconditioning, cruisecontrol, elektrisch bedienbare ramen voor en achter, een zonnescherm voor de achterruit, een geluidssysteem met cd-speler met 6 luidsprekers, en uiterlijke aankleding zoals speciale lichtmetalen wielen en een achterspoiler. Optioneel kon je onder meer ook nog een elektronisch bedienbaar schuifdakraam, cd-wisselaar en verwarmbare voorruit krijgen. Op het exemplaar dat we hier voor ons hebben is volgens de aanbieder vrijwel alles dat niet al standaard was op de Baccara aangevinkt op de bestellijst, al kunnen we het dakraam niet spotten.

Met deze Laguna was je dus helemaal het heertje of dametje in 1995 en eigenlijk is dat nog steeds wel het geval. Bovendien is dit specifieke exemplaar pas 150.000 km aan ervaring rijk, dus dat valt alleszins mee. Hij staat bij een Renault-dealer, die de sleutels overnam van de tweede eigenaar. Die is er sinds 1997 liefdevol mee omgesprongen. Al met al lijken we dus te maken te hebben met een auto die Renault-fans of specifiek Laguna-liefhebbers zonder meer moet aanspreken. Dan is het alleen nog de vraag of je er krap €7.000 voor overhebt. Dat is fors voor een 26 jaar oude Laguna, maar iets zegt ons dat er vast iemand te vinden is die de vraagprijs ervoor over heeft om deze bijzondere Fransman een warm nieuw thuis te bezorgen.