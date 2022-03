Vooruitblik op de Renault Laguna - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Bij het tekenen van modellen die nog moeten verschijnen, blijkt later de praktijk nog wel eens anders uit te pakken. Dat was zeker het geval bij de Renault Laguna, die we ons precies dertig jaar geleden voor het eerst probeerden voor te stellen.

Begin 1992 werd duidelijk dat Renault druk bezig was met een opvolger voor de 21. Niet gek, aangezien de 21 toen inmiddels zes jaar meedraaide. De jaren 90 waren aangebroken en de ontwerptrend dicteerde dat auto's een stuk ronder van vorm moesten worden dan voorheen. Met die opdracht gingen de ontwerpers van Renault aan de slag met een nieuwe middenklasser, die we in maart 1992 enkel nog kenden onder de werknaam Project X56. Uiteindelijk zou die auto in 1993 als Laguna aan de wereld worden voorgesteld.

Zoals je wel kunt zien aan de illustratie, bleken we nog aardig in het duister te tasten als het aankwam op het ontwerp van de Laguna. Met de ronde vormen en de kleine, in twee delen gespleten grille zaten we wel redelijk goed. Ook de vorm van de achterlichten klopte aardig. Daar is het dan ook wel mee gezegd. Geen schande overigens: de 'X56' was op dat moment enkel zwaar gecamoufleerd in het openbaar verschenen. Daarmee wist Renault ons duidelijk nog meer dan voldoende zand in de ogen te strooien. Zodoende werden we bijvoorbeeld op het verkeerde been gezet wat betreft de koplampen, daarmee keek de Laguna namelijk een stuk agressiever de wereld in dan de auto op de illustratie. Ook bij de C-stijl ging het er behoorlijk anders aan toe dan de haast Opel Calibra-achtige lijnen die de tekenaar zich voorstelde.

Op motorisch gebied droogde de Laguna ook wat anders op dan we verwachtten. Zo stelden we in 1992 nog dat een 1.4 ook van de partij zou zijn, maar het aanbod begon uiteindelijk bij een 1.6. Dat er een V6 zou komen, hadden we wel goed. Dat werd echter geen 2,5-liter maar een 3.0. Met de luchtweerstandscoëfficiënt van 0,29 zaten we er overigens niet ver naast, die lag uiteindelijk op 0,30. De Laguna was dus niet alleen een stuk moderner van vorm dan de 21, hij sneed ook duidelijk een stuk efficiënter door de lucht.

De Laguna bleek een behoorlijke gamechanger voor Renault, dat met de 21 behoorlijk wat moeite had om de concurrentie van een weerwoord te voorzien. Hier in Nederland sloeg de Laguna flink aan en gingen er in topjaar 1995 maar liefst bijna 11.000 Laguna's op kenteken. Grofweg het dubbele van hoeveel 21's er in het beste jaar (1990) werden verkocht. Vooral de Laguna Break wist menig Nederlander wel te bekoren. Ook kreeg Renault wat meer allure in de middenklasse met de Laguna, bijvoorbeeld met de uitbundig uitgeklede Baccara-uitvoering. Overigens werd de tweede generatie Laguna hier nog wat succesvoller, met als topjaar 2002 met maar liefst 13.500 verkochte exemplaren.

