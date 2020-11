Renault Kiger is nieuwe compacte cross-over

Renault heeft een splinternieuwe compacte cross-over in de ontwikkelingskamers staan: de Kiger. Wie wild wordt bij het zien van de digitale tekeningen van de zojuist gepresenteerde Kiger Concept, die moeten we teleurstellen. De Kiger Concept blikt namelijk vooruit op een compacte cross-over die Renault vooralsnog alleen in India op de markt brengt.

De Kiger wordt net als de kakelverse Nissan Magnite een cross-over die net geen vier meter lang is. De Kiger blijft niet voor niets onder de vier meter, in India valt de wegenbelasting voor auto's die korter dan vier meter zijn namelijk net even gunstiger uit. De Kiger is met zijn hoekige neus die sterke designovereenkomsten vertoont met die van de compacte Kwid een relatief stoere verschijning. Hoewel de snuit zoals gezegd erg Kwid is, zien we in de C-stijl en in mindere mate in de vorm van de achterlichten designinvloeden van de hier bekende Captur. De Kiger staat op 19-inch lichtmetaal en heeft een bodemvrijheid van 21 centimeter. Het 19-inch lichtmetaal zal het productiestadium waarschijnlijk niet halen.

Onder de koets van de Kiger gaat het platform van de Kwid CMF-A-platform van de Renault Kwid schuil, een basis waar we in Europa dankzij de op stapel staande elektrische Dacia Spring ook aan kunnen snuffelen. De Kiger wordt het stoerdere en grotere SUV-broertje van de Kwid. Die kleine hatchback heeft al een grotere MPV-broer: de Triber. Het is aannemelijk dat de uiteindelijke Kiger net als de Kwid en Triber een 72 pk en 96 Nm sterke 1,0-liter grote driecilinder benzinemotor krijgen. De Kiger is straks naast de Kwid, Triber en Duster het vierde model van Renault op de Indiase markt. In Nederland hoef je de compacte cross-over waarschijnlijk niet te verwachten, al zegt Renault wel dat de Kiger uiteindelijk ook buiten India verkocht gaat worden.