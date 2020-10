Nissan Magnite is nieuwe compacte cross-over

Medio dit jaar vuurde Nissan de eerste foto's van de Magnite Concept op de wereld af, een vooruitblik op een nieuwe compacte cross-over. Vandaag verliest de Magnite Concept zijn babydons en droogt zonder 'concept-toevoeging' op als Magnite. Wie door de bomen het bos in cross-overland niet meer ziet, kunnen we enigszins geruststellen. De Magnite is specifiek voor groeimarkten ontwikkeld en komt dus niet naar Nederland. De compacte SUV komt wel naar diverse Afrikaanse landen en is met name in India potentieel een belangrijke speler.

De Nissan Magnite is op een haar na vier meter lang en dat maakt hem maar liefst 21 centimeter korter dan de Nissan Juke en zelfs 23 centimeter korter dan de Captur van alliantiegenoot Renault. Dat is goed nieuws voor de Indiase consument. In India valt de wegenbelasting voor auto's die korter dan vier meter zijn net even gunstiger uit. Omdat de Magnite een stuk korter is dan bijvoorbeeld de Juke - en ook een stuk goedkoper in de markt moet worden gezet - vinden we onder de stoer vormgegeven koets van de Magnite dan ook níet het in Europa bekende CMF-B-platform. Nee, de Magnite staat op de CMF-A-basis die Renault onder de Triber én de Kwid toepast. Inderdaad, ook de vorige week gepresenteerde Dacia Spring staat op een versie van dat modulaire CMF-A-platform. Op de motorenlijst komt een geblazen 1.0 te staan die zo'n 95 pk levert. De machine is te koppelen aan een handgeschakelde vijfbak en aan een X-Tronic cvt-automaat.

Wat design betreft, past de Magnite prima tussen zijn internationale Nissan-broertjes. Toch zal de Indiase Magnite-rijder in het thuisland weinig gelijkenissen met andere Nissans waarnemen. Nissan biedt er sinds het wegvallen van de Terrano, een Dacia Duster van de vorige generatie met een Nissan-snoetje, alleen nog de GT-R en de Kicks aan. Wat dat betreft is de Magnite dus een zeer welkome nieuwkomer. De Magnite heeft een forse met chroomlijsten omrande grille, agressief ogende, platte kijkers en van de gefacelifte Redi-Go afgekeken led-dagrijverlichting in z'n bumper. Ledkoplampen zijn als optie leverbaar, hetzelfde geldt voor ledmistlampen. De bagageruimte van de Magnite heeft een inhoud van 336 liter. Het interieur oogt modern voor een auto in dit segment, dankzij onder meer een als optie leverbaar 8-inch infotainmentsysteem en een 7-inch tft-scherm in het instrumentarium.