Renault Kardian wordt nieuwe compacte cross-over

Kardian. Zo gaat een splinternieuwe compacte cross-over van Renault heten. Gaan we de Renault Kardian dan ook in Nederland zien? Absoluut niet. Hij rijdt in een kaarsrechte streep de Nederlandse en zelfs Europese markt voorbij.

Renault maakt vandaag de naam bekend van een nieuwe compacte 'urban SUV', een auto die voor 'internationale markten' is bedoeld. Wie in het huidige autolandschap door de hoogpotige bomen het cross-overbos niet meer ziet, die kunnen we geruststellen. De Renault Kardian komt namelijk niet naar Nederland en is puur voor groeimarkten bedoeld, zo bevestigt de Nederlandse importeur aan AutoWeek.

Heel verwonderlijk is dat niet. Renault geeft namelijk al aan dat de Kardian als eerste in Zuid-Amerika op de markt zal komen en dat het merk er zijn modellenoffensief 'buiten Europa' mee start. Toch is het fijn het zeker te weten. De Renault Kardian wordt op 25 oktober in het Braziliaanse Rio de Janeiro gepresenteerd, maar naar het uiterlijk van de auto hoef je niet meer te gissen.

Op een teaserplaat die Renault van de Kardian vrijgeeft, zien we namelijk al een stukje achterlicht. Wat blijkt? De Renault Kardian is de auto die AutoWeek je in maart dit jaar vanuit alle hoeken al op patentbeeld kon laten zien (foto's 2 t/m 10). In landen waar Dacia nooit actief is geweest gaan modellen van Dacia als Renault door het leven. Waaronder in Zuid-Amerika. De huidige generatie Dacia Sandero bestaat daar nog niet als Renault en het lijkt erop dat deze Renault Kardian daar verandering in komt brengen. Althans, tot op zekere hoogte. De patentplaten maakten al duidelijk dat de raampartij van de Kardian overeenkomt met die van de Sandero.

Enkele jaren geleden gaf Renault aan dat het klaar is met 'Dacia's met Renault-badges'. Deze Kardian lijkt een manier om de Sandero met een compleet eigen Renault-front en een eigen Renault-achterste toch zonder al te grote kosten te hoeven maken naar Zuid-Amerika en andere groeimarkten te brengen. Het is nog even de vraag of hij de Sandero daar vervangt, of er als duurder model naast komt te staan.