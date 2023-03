Dacia Sandero als Renault straks heel anders!

Dacia gaf al zijn modellen medio vorig jaar een facelift. Dus ook de in 2020 verschenen Dacia Sandero. Met zijn vernieuwde voorkomen en aangescherpte interieur moet de Dacia Sandero er de komende jaren in West-Europa weer tegenaan. De Sandero bestaat echter ook als Renault Sandero en het is dat model dat volledig wordt vernieuwd!

In landen waar Dacia in het verleden nooit actief is geweest gaan modellen van Dacia als Renault door het leven. Zo rijden auto's als de Duster en Logan in onder meer Brazilië als Renault rond, maar bijvoorbeeld ook in Rusland. De huidige generatie Dacia Sandero bestaat echter nog niet als Renault, maar daar komt spoedig verandering in. AutoWeek heeft namelijk de patenttekeningen van de Renault Sandero opgedoken. Van opzij - vergeet de op patentekeningen vaak overdreven grote overhangen - valt in het model overduidelijk de Sandero te herkennen. Zo komt de volledige raampartij overeen, maar de voor- en achterzijde van de Renault Sandero zijn compleet anders dan die van de hier bekende Dacia Sandero. Dat is om twee redenen opvallend.

Ten eerste omdat de vorige generatie Renault Sandero aanvankelijk als twee druppels water op de Dacia-versie leek en pas tijdens zijn facelift in 2019 (foto 13) een iets afwijkend uiterlijk kreeg aangemeten. De nieuwe Renault Sandero heeft dus van meet af aan een meer eigen uiterlijk. Verder gaf Renault in 2018 aan dat 'Renaults met Dacia-beeldmerken' verleden tijd waren en dat de Renault de Dacia-techniek zou gebruiken voor 'eigen modellen'. Dat blijkt in de praktijk dus anders te liggen. De nieuwe Renault Sandero is gewoon weer een Dacia Sandero, maar dan met een 'meer eigen' gezicht.

Het uiterlijk van de Renault Sandero is in ieder geval interessant. Zo heeft de nieuwe Renault Sandero platte ledkoplampen met de daadwerkelijke koplampen een verdieping eronder. Min of meer zoals je dat van de Dacia Spring kent. Verder schroeft Renault meer C-vormige achterlichten in de bilpartij van zijn Sandero. De huidige Dacia Logan (sedan) is er als deze Taliant overigens ook wel als Renault. Die ook in onder meer Turkije verkochte sedan krijgt op termijn waarschijnlijk ook het nieuwe Sandero-front aangemeten.

Vind jij de nieuwe Renault Sandero leuker dan 'onze' Dacia Sandero (foto's 10, 11 en 12)?