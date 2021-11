De nieuwe Kangoo krijgt natuurlijk weer een elektrische versie en het is die eerder dit jaar getoonde elektrische bedrijfswagen die door Renault nu uitvoeriger wordt belicht. De Kangoo E-Tech Electric gaat in de lente van volgend jaar in de verkoop.

In maart dit jaar tilde Renault de nieuwe Kangoo op het podium, een moment waarbij het merk direct de elektrische versie van die bedrijfswagen liet zien. Van die Kangoo E-Tech Electric geeft Renault nu uitgebreide technische gegevens vrij.

De Renault Kangoo E-Tech Electric krijgt een 122 pk sterke elektromotor en heeft een 45 kWh accupakket in zijn bodem. Die elektrische longinhoud is groot genoeg voor een WLTP-actieradius van tot 300 kilometer. Een 3-fasenlader is standaard. Aan een 11 kW AC-laadpunt duurt het zo'n 3 uur en 50 minuten voordat het accupakket van 15 tot 100 procent van zijn capaciteit is volgeladen. Als optie levert Renault een 22 kW-lader. Ook een optie is de mogelijkheid om te snelladen met een maximum laadvermogen van 80 kW. Een warmtepomp is overigens standaard.

Het accupakket van de Kangoo E-Tech Electric zit in de bodem en heeft dus geen negatieve invloed op het laadvolume van de bestelauto. Dat is met 3,9 kubieke meter in de korte versie dan ook identiek aan dat van de Kangoo met verbrandingsmotoren. Die korte versie krijgt later gezelschap van een langere variant met een laadvolume van 4,9 kubieke meter. Het laadvermogen van de korte Kangoo E-Tech Electric bedraagt 600 kilo, dat van de langere versie 800 kilo. Het maximum trekgewicht bedraagt (geremd) 1.500 kilo.

Renault slaat de orderboeken van de elektrische Kangoo E-Tech Electric in de lente van 2022 open. Prijzen volgen in aanloop naar de marktintroductie.