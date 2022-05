Renault Clio 'Williams' (1992) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Fransen en sportieve, compacte hatchbacks. Een combinatie die vooral in de jaren 80 en 90 tot heerlijke auto's heeft geleid. Daarbij denken we uiteraard aan de Peugeot 205 GTi, maar ook aan de Renault 5 GT Turbo. Die laatste vond in de Clio Williams een spiritueel opvolger, met een onmiskenbaar uiterlijk. Met zijn donkerblauwe lak en goudkleurige wielen was de Clio Williams een regelrecht eerbetoon aan de auto's van het F1-team van Williams, waar Renault de motoren voor leverde. Het was echter vooral een homologatiemodel voor de rally-ambities van Renault Sport. Het Formule 1-team van Williams had verder technisch niets van doen met de Clio Williams, dat was geheel het werk van Renault Sport.

Men nam de Renault Clio 16v als basis voor de 150 pk sterke Clio Williams. De Clio Williams leek er niet alleen op, maar had ook een 2.0 in zijn neus liggen die een stevige doorontwikkeling was van de 1.8 uit de Clio 16v. Daarmee is nog enigszins te verantwoorden dat de Clio 'Williams' die we hier voor ons hebben zich als zodanig voordoet. In feite is dit echter zo'n Clio 16v, de Clio Williams kwam pas in 1993. Men heeft er in ieder geval leuk werk van gemaakt om 'm op de Clio Williams te laten lijken. De 'booskijkers' mogen er wat ons betreft alleen wel weer af. De Clio 16v was weliswaar niet zo rap als de Clio Williams, maar alsnog een auto die het predicaat hot hatch mocht dragen. De 1.8 is goed voor een vermogen van 135 pk en daarmee speert deze Clio in 8 seconden naar 100 km/h en haalt-ie een topsnelheid van 209 km/h. Toch echt ruim voldoende om heerlijk sportief rond te knallen.

Goed, het is dus niet het echte werk, maar daar is de prijs dan ook naar. €9.950 vraagt men ervoor. Dat is veel als je bedenkt dat hij 220.000 km heeft gelopen en het een 'nepperd' is, maar voor een echte Clio Williams moet je al snel aan het twee- zo niet drievoudige denken. Dan is dit wellicht toch een leuke manier om voor een iets zachter prijsje in de buurt te komen.