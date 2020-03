Renault Clio stoot Volkswagen Golf van Europese troon

De Renault Clio heeft een mooie mijlpaal bereikt. In februari was het de meest verkochte nieuwe auto van Europa. Daarmee stoot de Clio de Volkswagen Golf na lange tijd van zijn troon. Verder zat de Europese automarkt vorige maand overigens over het algemeen al wel in een sterk dalende lijn en die zet naar alle waarschijnlijkheid nu fors door.

Lange tijd was de Volkswagen Golf de onbetwiste nummer 1 in Europa, maar daar is in februari verandering in gekomen. Uit de Europese verkoopcijfers van Jato valt op te maken dat de Golf vorige maand maar liefst 21 procent minder verkocht werd dan in dezelfde maand vorig jaar. De Clio verloor ook wat (4 procent), maar komt door de veel kleinere daling in absolute aantallen net boven de Golf uit. De marge is klein; er werden nog geen 200 Clio's meer verkocht dan Golfs: 24.914 tegenover 24.735. Uiteraard neemt de populariteit van de huidige Golf nu snel af, nu er een nieuwe generatie de markt bestormd, waar de Clio juist nog behoorlijk vers is. De nieuwe Peugeot 208 en Opel Corsa doen het overigens ook goed; die namen in februari respectievelijk de derde en vierde plek in op de Europese markt.

Nederland

In Nederland deed vooral Kia erg goede zaken vorige maand. Dat merk heeft Volkswagen van de koppositie geduwd en dat is vooral te danken aan de populariteit van de Niro. De volledig elektrische e-Niro doet een lieve duit in het zakje en met 1.054 exemplaren was de Niro zelfs de bestverkochte auto van februari. Hier staat de Renault Clio op nummer twee, gevolgd door de Ford Focus. De Volkswagen Golf staat op plaats vier. Vooral de markt voor EV's blijft sterk in Nederland; 22 procent van de nieuw verkochte auto's vorige maand was volledig elektrisch.

Europese markt stort in

Leuk nieuws voor Renault en Kia, maar over het algemeen ziet het er somber uit voor bijna alle merken op de Europese markt. Sinds 2015 was de maand februari niet zo slecht. Ten opzichte van februari vorig jaar zakten de verkopen 7 procent in. Iets minder dramatisch dan januari, toen de verkopen 7,6 procent lager uitvielen, maar de cumulatieve daling is aanzienlijk. Nu de coronacrisis daarbovenop is gekomen, kunnen we verwachten dat het nog veel harder achteruit zal gaan. Overigens viel het in Nederland in februari nog relatief mee, hier was de verkoop vergelijkbaar met dezelfde maand vorig jaar.