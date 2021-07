Renault 5 Turbo herleeft dankzij Legende Automobiles

De Franse ontwerper Alan Derosier heeft zich op een nieuw project gestort: het moderniseren van de Renault 5 Turbo. Derosier, die onder meer voor Daihatsu, Chery en Faraday Future werkte als ontwerper, is nu betrokken bij Legende Automobiles. Dat is - volgens de nog beperkte informatie die er momenteel over voorhanden is - een nieuw 'Frans' bedrijf dat auto's gaat bouwen in Los Angeles. De eerste creatie wordt de 'Turbo3' die we op deze teaserfoto zien.

Dat het een R5 Turbo is, is natuurlijk niet te missen. De meest in het oog springende nieuwigheden zijn de achterlichten. Dat zijn led-exemplaren die - in tegenstelling tot het origineel - tot op de hoeken van de auto doorlopen. Verder oogt het grotendeels bekend, al lijkt de Turbo3 ook wat breder dan de auto waar op hij is gebaseerd. Reken dus op een fors vertimmerde R5 Turbo met ongetwijfeld de nodige moderne techniek aan boord om er een serieus scheurmonster van te maken. Een middenmotorbommetje dus, dat de 160 pk van het origineel vanzelfsprekend zal doen verbleken.

Wanneer Legende Automobiles het doek van de Turbo3 trekt, is nog niet bekend. Op de website van het bedrijf is enkel nog een wachtscherm te zien en ook op sociale media spreekt men nog niet over een onthullingsdatum. Wij zitten er in ieder geval helemaal klaar voor.