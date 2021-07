De 7 hete hatchbacks die hadden moeten komen

Dit artikel is verschenen in AutoWeek 25 2021

In Nederland is een gepeperde hatchback die puur en alleen benzine lust haast onbetaalbaar aan het worden. In andere landen nog niet en dus zie je dat de hete hatchback nog bestaansrecht heeft. En let maar op, ook in dat genre rukt de elektrificatie op. Een puur elektrische aandrijflijn kan heus garant staan voor hothatch-fun, dat bewijst de Mini Cooper SE, en fabrikanten schaven plug-in hybride aandrijflijnen bij om ze voor de GTI-achtige geschikt te maken. Maar gewicht hè … je moet wel een beetje kunnen gooien en smijten met zo’n opgefokt knallertje. Daarom groeide deze klasse na de eerste VW Golf GTI uit tot fenomeen. Al maakten fabrikanten ons in het verleden ook weleens lekker met een auto die uiteindelijk niet kwam.

Opel Corsa OPC

De Astra was er al als OPC toen Opel in 2002 op de proppen kwam met de Corsa OPC. Een 1.6 turbo met 175 pk en een gelikt uiterlijk zou de bestaande Corsa GSi tot een braaf van-A-naar-B-autootje degraderen. Het bleef bij een concept car die het publiek dat de Essen Motor Show bezocht, lekker moest maken. Opvallend, van de eerste Meriva verscheen wel een OPC, met deze motor. Niet voor ons Nederlanders. Het zou overigens goedkomen met de generatie Corsa erna, die er wel als OPC kwam.

Ford Fiesta RS Concept

Ja, een Ford Fiesta RS! Die twee letters sierden Fords B-segmenter al eens in de jaren 90. Vol verwachting klopte ons hart toen we in maart 2004 oog in oog stonden met de Fiesta RS Concept. Dik uiterlijk, tot 180 pk opgepepte atmosferische 2,0-liter van de Fiesta ST en nul naar honderd in zeven tellen. Wat had het gaaf kunnen zijn …

Renault Clio R.S.16 Concept

Renault heeft ons nooit teleurgesteld op het gebied van hete hatchbacks. Al die vijfjes met turboblok, de in de levensloop steeds verbeterde versies van Renault Sport-Méganes en wat te denken van die brute Clio V6. Deze in 2016 getoonde Clio R.S. Concept met 275-pk 2,0-turboblok kwam nooit van de grond. Het was een eerbetoon aan veertig jaar Renault Sport.

Toyota Aygo Crazy

Hete hatchbacks ontstaan vaak door enthousiastelingen die in hun vrije uurtjes iets bedenken met een auto van de baas. Zo bedachten zulke liefhebbers die bij de Britse importeur van Toyota werkten, de Aygo Crazy. Achter de voorstoelen kwam de motor van de Celica T-Sport, standaard goed voor 192 pk; in de knotsgekke Aygo leverde hij zelfs 200 pk.

Volvo C30 Polestar

We mochten er in 2010 zelfs een keer mee rijden, maar de Polestar C30 met 405 pk kwam nooit in productie. Zonde eigenlijk. De T5 kon het vermogen best hebben en het had de C30 nog legendarischer gemaakt. Overigens was de dikke driedeurs wel voorzien van vierwielaandrijving om de woeste vijfcilinder turbo zijn vermogen goed op het asfalt te laten zetten. Sowieso stond het onderstel goed op scherp, want Polestar maakte ook de auto’s voor de toerwagenracerij van Volvo.

Audi A1 Clubsport Quattro

Hé, denk je nu misschien, die witte Audi A1 ken ik toch? We snappen dat je deze brute Clubsport Quattro verwart met de A1 Quattro. Die gelimiteerde versie met 256-pk viercilinder turbo was inderdaad ook leuk, en had vierwielaandrijving, de Clubsport Quattro ging veel verder. De vijfcilinder turbo kwam eraan te pas, maar die moest natuurlijk nog wel even onder handen genomen worden. Met 503 pk knalde het kleine monster in 3,7 tellen van 0 naar 100 en in 10,9 seconden stond 200 km/h al op de teller. Het Volkswagen Groep-feestje aan de Oostenrijkse Wörthersee was het toneel voor dit studiemodel, en dan weet je al: het kon zo maar eens bij een concept blijven.

Volkswagen Golf GTI W12-650

De meest bizarre hothatchstudie komt van Volkswagen. Uiteraard weer voorgesteld op het Wörthersee-evenement waar bier tankende en worst etende fans zich plegen te vergapen aan getunede bakken van de merken van het concern. Ja hoor, een W12-motor achter in een VW Golf 5 GTI … En nog even oppompen tot 650 pk. Van 0 naar 100 in 3,7 seconden doen sommige opgefokte Golfs R tegenwoordig met viercilinder. Dat de GTI W12-650 er nooit gekomen is, snappen we best. Maar goed, als je nu terugdenkt aan bolides als de Clio V6 van twintig jaar geleden kun je je dat ook niet meer voorstellen.