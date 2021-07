Renault 5 Turbo 3 is stoere restomod

De in 1980 gelanceerde Renault 5 Turbo was een heftig homologatiemodel waarbij de motor in tegenstelling tot de reguliere R5's niet voorin, maar achter de voorstoelen lag. De machine was in het geval van de R5 Turbo een 160 pk sterke geblazen 1.4, een benzinemotor die het vermogen ook nog eens naar de achterwielen in plaats van de voorstoelen stuurde. De eerste R5 Turbo had onder meer van de Alpine A310 afgeleide achterwielophanging, diverse lichtgewicht onderdelen en een compleet eigen interieur. De R5 Turbo vond opvolging in de goedkoper te produceren R5 Turbo 2. De R5's Turbo vonden jaren later een eerste spiritueel opvolger in de knotsgekke Renault Clio V6 Sport. Het Frans-Amerikaanse Legende Automobiles laat met deze Renault 5 Turbo 3 een restomod zien die de R5's Turbo van weleer laat kennismaken met moderne technologie.

De Turbo 3 van Legende Automobiles is gebaseerd op een originele driedeurs Renault 5, maar krijgt een heftig uitgebouwde en voornamelijk uit koolstofvezel vervaardigde koets aangemeten die sterk doet denken aan die van de Turbo-modellen waar hij op voortborduurt. Legende Automobiles geeft de brede Turbo 3 led-koplampen, led-dagrijverlichting en natuurlijk ook led-achterlichten. Het lichtmetaal, voor 16- en achter 17-inch groot, doet denken aan dat van de oer-R5's Turbo. Ook opvallend is het interieur. Dat is volgehangen met alcantara en rode kunststof accenten, al is het ontwerp van het dashboard zelf niet direct overgenomen uit de R5 Turbo of Turbo 2. Achter het stuurwiel zit een digitaal instrumentarium en ook in het hart van de draaiknoppen om de klimaatregeling mee aan te sturen, zijn kleine displays aangebracht.

Uitgebreide specificaties over de aandrijflijn geeft Legende Automobiles nog niet weg. Wel weten we dat de Turbo 3 een sequentiële transmissie krijgt. Wat het ultieme stukje retro-speelgoed moet kosten, is niet bekend. Dat de Renault 5 niet vergeten is, blijkt ook uit het handelen van Renault zelf. Het merk komt namelijk met een hagelnieuwe op de 5 geïnspireerde EV.