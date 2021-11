Renault 4 (2x) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Het ziet er natuurlijk hartstikke leuk uit, twee van die R4'tjes naast elkaar, maar een nadere blik zorgt toch voor een lichte frons op ons voorhoofd. Het is duidelijk dat de twee er al een tijdje staan. Vooral de jongste van de twee vertoont de nodige tekenen van een langdurige blootstelling aan de elementen en heeft bovendien al dik twee jaar geen geldige apk meer.

Zonde, want dat is een leuke Safari-uitvoering van de 4. Een variant waarmee Renault in de tweede helft van de jaren 70 op de proppen kwam en die zich onder meer onderscheidt door zijn zwarte accenten waar je chroom zou verwachten, dikke stootstrips, maar ook door een lekker flitsend gekleurd interieur. Dit exemplaar staat er zelfs precies zo bij (qua kleurstelling, althans) als op de officiële persfoto (foto 4). We vragen ons af wat de eigenaar, die 'm sinds zes jaar in bezit heeft, ermee van plan is.

Dat geldt ook voor de oer-4 die ernaast staat. Dat die half onder een struik staat, lijkt ons ook geen al te best teken. Extra zonde, want de oudste van de twee lijkt er nog niet eens zo slecht bij te staan. Het is er eentje uit 1963, dus daarmee is het echt één van de oudste overgebleven R4'tjes in ons land. Pas twee facelifts verder zag de 4 er zo uit als zijn uit 1977 stammende vriendje die ernaast staat. Ook van dit exemplaar is de laatste apk-keuring inmiddels twee jaar geleden. Over exact vier dagen verloopt die keuring, al hoeft dit exemplaar vanwege zijn leeftijd niet meer naar de keurmeester. Deze bivakkeert overigens ook al zes jaar bij dezelfde eigenaar, dus in korte tijd heeft hij of zij destijds twee R4'tjes aangeschaft. Nu maar hopen dat ze allebei met liefde worden overladen en niet de hele winter aan de weergoden zijn overgeleverd op deze parkeerplaats.