Renault 4 (1986) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Nog heel even en Renault trekt het doek van een nieuwe R4, of in ieder geval een auto die daar sterk aan moet doen denken. Hou je het liever bij het echte werk? Dan is dit leuke exemplaar wellicht wat voor je!

Op de Autosalon van Parijs schuift Renault een elektrische reïncarnatie van de R4 naar voren. Hoewel ongetwijfeld velen daar reikhalzend naar uitkijken, zal-ie er nog een flinke kluif aan krijgen om de grote schoenen van de échte R4 te vullen. Renaults antwoord op de Citroën 2CV was immers een megasucces en groeide uit tot een ware cultauto. Ruim acht miljoen stuks verschenen ervan in zijn 33-jarige carrière. De Renault 4 zorgde wereldwijd voor eenvoudig maar betaalbaar vervoer. Reken maar dat de nieuwe 4 op wat uiterlijke overeenkomsten na uit totaal ander hout is gesneden .

De Renault 4 was zo populair, dat de productie 'pas' 30 jaar geleden werd gestaakt en er in Slovenië zelfs grotendeels met overgebleven onderdelen nog R4's werden geassembleerd, zelfs tot in 1994. Deze R4 uit 1986 lijkt dus weliswaar al een 'late', maar er zijn dus als het goed is nog acht jaar 'nieuwere' exemplaren. Het is er echter wel eentje uit het laatste jaar van de Nederlandse verkoop, want hier viel het doek in 1986 voor de R4.

In de laatste jaren werd de hij hier vooral nog als GTL verkocht, dus de meest 'luxe' versie. Zo eentje is dit ook. De GTL herken je onder meer aan zijn grijskleurige details, zoals de grille en de strips op de flanken. Verder had de GTL luxere bekleding dan zijn minder bedeelde broertjes en zaten er vooraan schijfremmen in plaats van trommelremmen op. Het grootste technische verschil was de motor. In de GTL zat een 1.1 viercilinder met 34 pk, in plaats van de 29 pk sterke 845 cc vierpitter die al vanaf 1963 leverbaar was in de R4.

Ondanks zijn leeftijd was de R4 als GTL nog een leuke aanbieding en iemand besloot op de valreep nog dit exemplaar aan te schaffen, vlak voor het Nederlandse einde van het model dus. Tot 2007 hield de eerste eigenaar hem, dus was het ongetwijfeld een geslaagde aankoop. We zijn nu al wat meer eigenaren verder, al is met een kilometerstand van nog geen ton niet echt sprake van veel ervaring. Desalniettemin is de auto volgens de huidige eigenaar volledig gerestaureerd en dat is er ook zeker aan af te zien. Na acht jaar is het tijd om afscheid te nemen, omdat er volgens de eigenaar te weinig mee wordt gereden. De R4 mag voor €7.900 naar een nieuw baasje. Wie voelt zich geroepen?