'Rekening houden met 2 euro per liter benzine'

De benzineprijs schoot afgelopen week door het vorige record uit 2012. Nog nooit was een liter benzine zo duur als nu. De stijging is nog niet ten einde en de grens van 2 euro per liter wordt mogelijk bereikt deze keer.

De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter benzine is inmiddels al voorbij de €1,90 per liter. Het vorige record van €1,895 per liter uit 2012 sneuvelde vorige week en het stijgt nog door. De grote vraag is nu waar het ophoudt. Paul van Selms van consumentencollectief United Consumers verwacht dat de prijsstijging nog niet ten einde is. "Schommelingen in de brandstofprijzen zijn aan de orde van de dag. Nu lijkt de prijsstijging structureel en moeten we rekening houden dat de prijzen richting de 2 euro gaan. En dat is wel een cruciale grens voor veel consumenten. Dan kan het zijn dat mensen de auto eerder laten staan.”

Retaildeskundige Paul Moers, dat niet dat mensen hun auto echt eerder zullen laten staan vanwege de hoge benzineprijs: "We zijn net zo verslaafd aan autorijden als aan sigaretten en sterke drank. Autorijden maakt ons onafhankelijk. Dat gevoel willen we hebben, koste wat het kost. Of je moet in de bijstand zitten, misschien dat je er dan serieus over gaat nadenken." Ook het inkrimpen van het eigen wagenpark wegens de hoge benzineprijs acht hij niet reëel: "Wie een tweede auto kan permitteren, doet dat ding niet zomaar weg.”

Inmiddels merken ze in België al behoorlijk dat Nederlanders daar komen tanken om goedkoper uit te zijn. Bij het tankstation aan de Bredabaan, net over de grens bij Wernhout, gaan zelfs de jerrycans vol benzine. Brabanders schuiven er massaal aan vanwege de goedkopere benzineprijzen. "Vier keer tanken, dan is de vijfde gratis.”