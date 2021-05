Benzineprijs bereikt nieuw record

Deze week naderde de GLA-prijs van benzine al het bijna negen jaar oude record, maar nu is dat record er echt aan. Dat blijkt uit cijfers van UnitedCustomers. Weliswaar nipt - in 2012 kwamen we uit op € 1,895 per liter - maar toch. De grote vraag is nu of de prijs de grens van € 1,90 gaat doorbreken en of misschien zelfs de € 2 per liter in zicht komt. Voor de consument met een benzineauto is het uiteraard te hopen van niet, maar er is al een tijdje sprake van een stijgende lijn.

De prijsstijging is natuurlijk vooral te wijten aan de stijgende olieprijs. Een vat ruwe olie kost momenteel pakweg 65 dollar, meer dan het dubbele van wat het vorig jaar op zijn goedkoopst was. In gesprek met Nu.nl geeft Paul van Selms van UnitedCustomers aan dat in Nederland de prijs echter extra hard stijgt: "Naarmate de prijzen oplopen, wordt dat alleen maar meer, aangezien de btw een percentage van de prijs is." Ook is er nog relatief weinig vraag naar olieproducten zoals kerosine voor de luchtvaart, terwijl de vraag naar benzine juist wel fors aan het stijgen is. Om het oppompen en raffineren toch rendabel te maken, stijgt daarom ook de prijs van benzine. Het leeuwendeel van de literprijs gaat echter niet naar de producent, maar naar de Nederlandse overheid.