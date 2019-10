Regisseur Fast & Furious: ‘We willen een breder publiek’

In de afgelopen achttien jaar heeft de filmreeks Fast & Furious een geheel nieuwe identiteit gekregen. Waar het ooit over straatraces ging, spelen pure supercars negen films later de hoofdrol. Regisseur David Leitch legt uit waarom.

We kunnen het ons waarschijnlijk allemaal nog wel herinneren toen in 2001 The Fast and the Furious werd gelanceerd. Hoofdrolspelers Vin Diesel en Paul Walker gingen met de andere acteurs flink aan de haal met opgevoerde en uitgedoste gepimpte Supra’s, Jetta’s en meer gekkigheden. Straatracen met grote rode knoppen voor extra nitro bepaalden de hoofdlijn. In de huidige negende film gaat het er heel anders aan toe. Hoofdrolspeler Jason Statham rijdt voor ‘Fast & Furious: Hobbs and Shaw’ in een ongewijzigde McLaren 720S. De supercar komt letterlijk uit McLarens showroom in het Britse Woking rollen. Een gesprek met regisseur David Leitch leert waarom: “We willen een veel breder publiek aantrekken. Met de straatraces van welleer beperkten we ons tot een bepaalde liefhebbersgroep. Nu het meer een actiefilm is geworden, vermaken we veel meer kijkers.”

Over de vraag waarom het een McLaren is geworden, was het antwoord heel duidelijk. “Jason wilde dat, per se! Toen ik vroeg welke auto hij op het oog had, beantwoordde hij de vraag nog voordat ik uitgepraat was. Er was geen discussie mogelijk.” Wel laat Leitch weten dat hij zijn focus eerder op de McLaren P1 had gelegd, maar dat dat gezien het kostenplaatje onhaalbaar was. “De 720S is minstens zo indrukwekkend en heeft nog steeds een enorm wauw-effect. Met de P1 was dit effect alleen misschien nog nét iets groter geweest.” Verrassend genoeg heeft Leitch zelf geen meter in de McLarens gereden. Uiteindelijk werden er vier exemplaren ingezet: twee mooie voor de scènes waar de buitenkant een rol spelen en twee voor de echte stunts. Zelf rijdt de Amerikaanse regisseur overigens een héél ander soort auto. “Ik rijd een Jaguar I-Pace.”

Fast & Furious Hobbs & Shaw draait nu nog in de bioscopen en komt aan het einde van volgende maand uit op DVD en Blu-Ray. In het eindejaarsnummer van AutoWeek lees je alles over de achtergrond van deze nieuwe actiefilm.