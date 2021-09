Ram 1000 gaat Fiat Toro achterna

Ram kennen we vooral van de in de Verenigde Staten immens populaire 1500 die ook op de Nederlandse wegen nog een relatief veel geziene gast is. Dat Ram het dier waarnaar het is vernoemd eer aan doet, bewijst het door de Fiat Toro voor de tweede keer te herkauwen.

Ram heeft tal van modellen op zijn internationale menukaart staan die je in Nederland waarschijnlijk nog nooit als Ram hebt gezien. We zeggen bewust 'als Ram', daar het merk in de Verenigde Staten in de vorm van de Promaster en Promaster City gerebadgete Fiats Ducato en Doblò op de menukaart heeft staan. Daarnaast zijn er diverse Ram-modellen gebaseerd op hier onbekende Fiatjes. Zo levert Ram in Zuid-Amerika de Promaster Rapid, een eigen variant van de in Brazilië gebouwde Fiat Fiorino die niets met het hier bekende model van doen heeft, het is immers een bestelwagen-variant van de hier nooit geleverde Fiat (Novo) Uno. We zijn nog niet uitgeramd. Ram verkoopt in de vorm van de 700 namelijk een eigen versie van de Fiat Strada en met de in 2018 gepresenteerde 1000 heeft Ram ook de grotere broer, de Toro, wat Ram-emblemen gegeven. Nu zijn we eindelijk beland bij de auto die in dit artikel de hoofdrol speelt. Fiat gaf de Toro onlangs namelijk een facelift en nu is ook de Ram 1000 bijgepunt.

Eerlijk is eerlijk, wie die vernieuwde Toro nog op het netvlies heeft staan, moet met een vergrootglas zoeken naar verschillen met deze Ram 1000. We zullen je helpen: die zijn er - behalve een handjevol Ram-logo's en een iets afwijkende grille met een extra lamelletje erin - helemaal niet. Ook het ontwerp van het interieur is, op de vorm van - jawel - de overkapping van het instrumentarium na, identiek. In Colombia, naast Chili, Peru en Panama het enige land van levering, is de Ram 1000 als riant aangeklede Big Horn - een aanduiding die we kennen van de Ram 1500 - te bestellen voor omgerekend € 23.600.