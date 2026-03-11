Stellantis is heer en meester in het onder zoveel mogelijk merken verdelen van modellen. De Citroën Jumpy en zijn schier ontelbare aantal zustermodellen krijgen er nog een neefje bij. Dat neefje komt ook nog eens van ver. Dit is de Ram ProMaster City!

De Citroën Jumpy en Peugeot Expert hebben een enorme reeks zustermodellen. De bestelbussen worden verkocht als Toyota ProAce, Opel Vivaro, Fiat Scudo en Iveco eJolly. Daarnaast hebben al die bestelversies weer personenautoversies met een andere naam. Daar gaan we: Citroën heeft de SpaceTourer, Peugeot de Traveller, Opel de Zafira Life, Toyota de ProAce Verso en Fiat de Ulysse. Aan die eindeloze lijst familieleden kunnen we nu een nieuwe toevoegen: de Ram ProMaster City. Dat is om meerdere redenen opmerkelijk.

Allereerst was de Ram ProMaster City voorheen een Ram-versie van de Fiat Doblò. Dat is niet zo vreemd: nog voordat Ram en Fiat deel uitmaakten van Stellantis, behoorden de merken toe aan FCA. De nieuwe ProMaster City is dus een segment gegroeid. Dat de nieuwe Ram ProMaster City op een andere manier ook bijzonder is, heeft met Stellantis en PSA te maken. De nieuwe ProMaster City is namelijk het eerste 'Europese Stellantis-product' dat zijn weg naar naar de Verenigde Staten vindt en waarvan de oorsprong nog bij PSA Groupe ligt. De nieuwe Jeep Compass - een zustermodel van de Peugeot 3008 en diens afgeleiden - is wel al aan de Amerikaanse markt voorgesteld, maar is er nog niet leverbaar.

Het onderste deel van de voorbumper van de Ram ProMaster City is gelijk aan dat van onder meer de Scudo, Jumpy en Expert. Daarboven zien we koplampen met een eigen led-invulling en ertussen een zwarte geribbelde strip met daarin de uitgeschreven merknaam. De bus staat op stalen wielen, is leverbaar in zes verschillende kleuren en heeft standaard een schuifdeur aan de bijrijderskant. Daar bevindt zich immers veelal de stoep. De ProMaster City komt als bestelbus én als Promaster City SLT personenversie. Die heeft standaard vijf zitplaatsen en is optioneel als achtzitter te krijgen.

In bedrijfswagenland worden al sinds het begin van de geschiedschrijving onderling modellen uitgewisseld. Zo waren de vorige Volkswagen Crafter en Mercedes-Benz Sprinter aan elkaar gelieerd, is de Volkswagen Transporter tegenwoordig een Ford Transit Custom en is de Volkswagen Amarok op zijn beurt een Ford Ranger. Stellantis weet als geen ander hoe het een bedrijfswagen over zoveel mogelijk labels uit kan smeren. De Citroën Berlingo en Peugeot Partner worden ook als Opel Combo, Fiat Doblò en Toyota ProAce City verkocht en de grote Fiat Ducato heeft in de vorm van de Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Opel Movano, Toyota ProAce Max, Iveco sSuperJolly en Ram ProMaster neefjes en nichtjes.