In BMW Welt bij het hoofdkwartier in München gaat vandaag het nieuwe #NEXTGen-evenement van start. Daar aanschouwen we voor het eerst onder meer de M8 en 3-serie Touring in levenden lijve, maar verder naar de toekomst kijkend komt de BMW Vision M Next hier verrassend dichtbij.

Een eerste blik op de BMW Vision M Next hoeft niet lang te duren om de inspiratiebronnen in je hoofd op te doen borrelen. Hier lijkt de volgende i8 te staan en wie historisch wat meer onderbouwd is, zal ongetwijfeld terugdenken aan die prachtige BMW Turbo, een concept-car uit 1972. Er is heel wat veranderd sinds 1972 en zelfs sinds de komst van de i8 hebben we veel zien gebeuren. Deze Vision M Next is opgebouwd rond D+ACES, wat staat voor Design + Autonomous driving, Connectivity, Electrification and Services. Dit is een pakket 'bouwstenen' waarmee de mobiliteitsinvulling van de toekomst door BMW wordt samengevat. Zelf rijden, gereden worden, elektrisch, zelfs benzine: de Vision M Next combineert dat met de kernwaarde 'Freude am Fahren', claimt BMW.

De Vision M Next heeft elektromotoren op beide assen, waardoor hij volledig elektrisch een achterwielaandrijver of 4x4 kan zijn. Bovendien zit er op de achterwielen nog een viercilinder benzinemotor, waarmee het systeemvermogen op 600 pk komt. Daarmee gaat de Vision M Next in 3 seconden van 0 naar 100 km/h en ligt zijn topsnelheid op 300 km/h. Wie op dat soort prestaties geen beroep doet, maakt kans om 100 km volledig elektrisch vooruit te komen.

Het dashboard van de Vision M Next is opgebouwd uit drie niveaus. Dat begint met twee kleine schermen in het stuurwiel. Daar achter strekt zich een breed, gebogen scherm uit en een head-up display projecteert augmented reality op de voorruit. De samenstelling van de informatie is onder meer snelheidsafhankelijk. Hoe harder je rijdt, hoe minder poespas en dus afleiding.

De BMW Vision M Next mag dan toekomstmuziek zijn en blijven, volgens BMW zullen we de D+ACES-modules in diverse samenstellingen wel degelijk gaan terugvinden in toekomstige alledaagse BMW's. Met behoud van rijplezier, welteverstaan.