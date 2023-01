Private lease-tarieven ruim 17 procent gestegen in 2022

Het privé leasen van een auto is in 2022 fors duurder geworden. Het gemiddelde maandbedrag voor het afsluiten van een private lease-contract steeg vorig jaar met 17,2 procent. Dat terwijl in 2021 ook al sprake was van een relatief sterke prijsgroei (plus 6,5 procent). Dat lijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De tarieven voor private leasing zijn in 2022 flink gestegen. Het gemiddelde maandbedrag ging met 17,2 procent omhoog, volgens de voorlopige cijfers van het CBS. Vooral in de tweede helft van het jaar namen de prijzen behoorlijk toe. Waar Q1 en Q2 van 2022 prijsstijgingen van respectievelijk 11,1 en 16 procent lieten zien, waren dat in Q3 en Q4 stijgingen van 20,4 en 21,3 procent.

Wat dat in de praktijk betekent, laat een overzicht van collega Joost Boers zien. Hij controleerde sinds februari 2022 voor een beperkt aantal modellen de private lease-tarieven en noteerde die. Daaruit blijkt dat de verschillen tussen de tarieven in februari 2022 en januari 2023 voor veel modellen behoorlijk zijn. In de tabel hieronder vind je enkele voorbeelden.

De tarieven zijn vanafprijzen, telkens op basis van dezelfde voorwaarden.

Model Private lease-tarief februari 2022 Private lease-tarief januari 2023 Toename (afgerond) Mitsubishi Space Star 219 289 +32 % Kia Picanto 229 269 +17 % Suzuki Swift 261 314 +20 % Dacia Duster 359 419 +17 % Opel Mokka 359 428 +19 % Citroen ë-C4 399 484 +21 % Fiat 500e 299 420 +40 % Peugeot e-208 339 399 +18 % MG ZS 449 489 +9 %

Oorzaken en prognose

Gevraagd naar de oorzaken voor de tarievenstijging neemt Wilbert Philippo, oprichter van leasevergelijker.nl, de woorden 'the perfect storm' in de mond. Er waren namelijk verschillende omstandigheden die allemaal bijdroegen aan de tarievenstijging. "Het begon met de schaarste van auto's (door corona, tekorten, logistieke problemen, red.). Die zorgde ervoor dat fabrikanten hun prijzen verhoogden. Daarbij kregen leasemaatschappijen eerder vaak flinke kortingen van dealers, maar door de schaarste kwamen ook die vrijwel volledig te vervallen. Daarnaast had je nog de inflatie én de rentestijging."

Het is dan ook de verwachting dat de prijsstijging aanhoudt, al zal die waarschijnlijk niet zo sterk zijn als het afgelopen jaar. Het wegvallen van de kortingen is immers al gebeurd en ook de schaarste lijkt in 2023 een minder grote rol te gaan spelen. Wel houdt de relatief hoge inflatie vooralsnog aan (die de prijzen hoe dan ook zal laten stijgen) en zouden de rentes ook zomaar verder omhoog kunnen gaan, met een verdere tariefstijging als gevolg. "Anderzijds is de vraag naar private lease-contracten wat afgenomen, wat een dempend effect op de prijs kan hebben", voegt Philippo toe. "Dat is te danken aan de prijsstijgingen en aan de berichtgeving over de economie. Je gaat toch een financiële verplichting voor een langere periode aan, en daar zit niet iedereen nu op te wachten."

Ook zakelijk leasen stuk duurder

De tarieven voor zakelijk leasen gingen in 2022 ook stevig omhoog, al was de stijging volgens de cijfers van het CBS niet zo sterk als die van de private lease-tarieven. De zakelijk lease-tarieven stegen met 8 procent, waar dat in 2021 nog 1,9 procent was. Voor de zakelijke lease maakt het CBS onderscheid tussen auto's op benzine, diesel en elektriciteit, maar daartussen blijkt vrijwel geen verschil te zijn. Voor zowel EV's als conventioneel aangedreven auto's was de tarievenstijging ongeveer even sterk.

Wij zijn benieuwd: heb jij je het afgelopen jaar georiënteerd op een nieuwe (private-) leaseauto en vielen de tarieven je op? Voorbeelden van prijsstijgingen voor specifieke modellen zien we graag terug in de reacties onder dit artikel.