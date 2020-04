Private lease: sterk verminderde vraag

Private lease maakt al jaren een stormachtige groei door, van zo'n 17.000 contracten in 2014 tot 188.000 eind 2019. Zeker nu de elektrische auto aan zijn opmars is begonnen, zijn er volop kansen om nog verder op te rukken, maar ook hier speelt de coronacrisis een valse noot. Toch valt de schade in vergelijking met andere takken binnen de mobiliteitsbranche vooralsnog mee, vertelt de voorzitter van brancheorganisatie VNA (Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen) Renate Hemerik: "De vraag is uiteraard, net als in de rest van de autobranche, sterk teruggelopen. Veel auto’s zijn op dit moment ook niet leverbaar, doordat bijna alle landen om ons heen een lockdown hebben en de autofabrieken dicht zijn. Het wordt spannend hoe lang de opstartperiode en daarmee de levertijden worden als ze wel weer kunnen gaan produceren."

Vooralsnog heeft VNA geen signalen dat consumenten achter raken bij het betalen van hun maandelijkse leasetarieven, vertelt Hemerik: "De overheidsmaatregelen zijn er juist op gericht dat bedrijven loon van medewerkers kunnen blijven doorbetalen en er voorlopig geen ontslagen vallen. Dat betekent dat de meeste consumenten ook nog aan hun betalingsverplichtingen zullen kunnen blijven voldoen. Of dit ook in de toekomst het geval zal blijven, daar valt op dit moment nog niets over te zeggen. We moeten nu eerst zorgen dat we het coronavirus met elkaar onder de duim krijgen, zodat we ook economisch weer kunnen gaan draaien, al is dit met anderhalve meter afstand."